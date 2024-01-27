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  • Meteoroloji'den 26 il için alarm... İstanbul'a saatli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 26 il için alarm... İstanbul'a saatli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 26 il için sarı kodlu uyarıda bulundu, birçok il için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) da, İstanbul'a kar yağışı için saat ve tarih verdi.

27 Ocak 2024 | 10:19
Meteoroloji'den 26 il için alarm... İstanbul'a saatli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Ocak'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgeleri ile Ege'nin kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu, İç Anadolu'nun doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Karadeniz kıyı illeri ile Hakkari, Şırnak ve Siirt ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, 16 kente de sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

MGM tarafından Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis,  Erzincan, Erzurum, Giresun, Kars, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Sakarya, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Bolu, Hakkari ve Şırnak için turuncu kodlu kar uyarısı yapıldı.

Kuvvetli kar yağışı uyarısı

Yağışların, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde; Siirt, Şırnak ve Hakkari ile Van'ın güney çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AKOM İstanbul'a kar yağışı için saat verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte hafta sonu görülecek yağışların pazar akşamından itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği, pazartesi öğlen saatlerine kadar yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, mevsim normalleri altında seyreden sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha soğuyarak kış değerlerine gerileyeceği, beraberinde kent genelinde yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği belirtildi.

Cumartesi günü yağmur şeklinde görülecek yağışların, pazar günü karla karışık yağmur, akşam saatlerinden itibaren kar şeklinde etkili olmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, pazartesi öğle saatlerine kadar ise yerel kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 31 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2 ila 5 derece altında seyretmesinin beklendiği bildirildi.

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