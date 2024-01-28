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Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı: Ne zaman bekleniyor? Ne kadar sürecek?

Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı geldi... Peki, kar ne zaman yağacak, ne kadar sürecek? İşte açıklamanın detayları ve 5 günlük tahmin haritaları...

28 Ocak 2024 | 13:23
Son Güncellenme: 28 Ocak 2024 | 13:26
Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı: Ne zaman bekleniyor? Ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da beklenen yağışların bu akşam saatlerinden itibaren genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve orta kuvvette kar, yükseklerde ise kuvvetli kar şeklinde olması öngörülüyor.

KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Yağışların, salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, kuzey kesimlerde zaman zaman kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma, don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgarla kısa süreli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

5 GÜNLÜK TAHMİN

1 PAZARTESİ

PAZARTESİ

2 SALI

SALI

3 ÇARŞAMBA

ÇARŞAMBA

4 PERŞEMBE

PERŞEMBE

5 CUMA

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