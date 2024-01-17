ARA
Bist 100
8002,55
-0,37%
Bist 100
Dolar/TL
30,137
0,1119%
Dolar/TL
Euro/TL
32,728
0,0062%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,086
-0,1095%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,95
-0,31%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Meteorolojiden Marmara'da 6 il için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da yarın akşamdan cuma sabahına kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.

17 Ocak 2024 | 15:35
0
Meteorolojiden Marmara'da 6 il için fırtına uyarısı


Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da yarın akşamdan cuma sabahına kadar fırtınanın etkili olacağı bildirildi.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın yarın akşam ile 19 Ocak Cuma sabahı arasında İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul Valiliğinden "dikkatli ve tedbirli olun" uyarısı

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojiden alınan bilgiye göre, İstanbul'da rüzgarın, yarın akşam saatleri ile cuma günü sabah saatleri arasında kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, meteorolojinin "Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkat" başlıklı uyarı metnine de yer verildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,95 -0,31%
  • ALTIN ONS 2019,99 -0,41%
  • BIST 100 8002,55 -0,37%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,137 0,1119%
  • EURO/TURK LIRASI 32,728 0,0062%
  • EURO/USD 1,086 -0,1095%
  • INGILIZ STERLINI 1,2648 0,13618%
  • JAPON YENI 148,076 0,552%
  • KANADA DOLARI 1,35314 0,25153%
  • RUS RUBLESI 87,96 0%
Günün En Çok Okunanları
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Kıvanç Zaimler: Enerjisa Üretim halka arz için hazır
GERİ
İLERİ
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL