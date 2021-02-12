Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Marmara Bölgesi’nde yarın akşam saatlerinden sonra kar öngörülüyor. Kar yağışının zamanla kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklama şöyle:

Marmara Bölgesinde yarın (13.02.2021 Cumartesi) akşam saatlerinden sonra başlayacak olan kar yağışının zamanla kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-90 km/sa) ile birlikte kar yağışının zaman zaman tipi şeklinde olması beklenmektedir. Kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DON VE BUZLANMAYA KARŞI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Öte yandan Meteorojinin internet sitesinde don ve buzlanmaya ilişkin şu bilgiler yer alıyor:

Ağır kış şartları, şiddetli kar yağışı, kuvvetli ve hamleli rüzgarlarla birlikte dondurucu hava şartları oluştuğunda Buzlanma ve Don olayları meydana gelir ve Meteoroloji bu durumu uyarı olarak yayımlar. Ayrıca hava sıcaklığının 0 °C nin altına düşmesi sonucu donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken tipi meteorolojik olaylar yollar, caddeler, ağaçlar, binalar ve kablolar (elektrik, telekomünikasyon) üzerinde buz tabakası oluşturmaktadır.

TAVSİYELER

DIŞARIYA ÇIKARKEN

Hava tahmin raporunu öğrenmeyi ihmal etmeyiniz, hava tahmin bültenlerini ve haberleri sürekli izleyin .

Vücudu sıcak tutacak giysiler tercih ediniz. Açık alanlarda uzun süreli kalmamaya özen gösteriniz.

Kayarak düşme tehlikesine karşı dikkatli olunuz.

Sarkan elektrik tellerinden uzak durunuz ve dokunmayınız.

Sıcaklığın -10 derece ve altında olduğu durumlarda mecbur değilseniz dışarı çıkmayın, seyahat etmeyin.

DON VE BUZLANMADA ARAÇ KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Aracınızda gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. (Kar lastikleri kullanınız, zincir,çekme halatı vs. bulundurunuz)Aracınızda gerekli ekipmanların bulunduğundan emin olunuz. (Kar lastikleri kullanınız, zincir, çekme halatı vs. bulundurunuz)

Seyahatiniz için planlarınızı gözden geçiriniz, alternatif plan yapabilirsiniz.

Seyahatte iseniz yolların ve trafiğin durumu hakkında bilgi almak için Bölge Trafik ile irtibata geçmelisiniz.

Aile ve akrabalarınıza yerinizi ve nereye gittiğinizi haber veriniz.

Trafikteyseniz özelliklede büyük araç kullanıyorsanız güvenli bir yerde beklemelisiniz.

Trafik sınırlamalarına mutlaka uyunuz.

SİYAH BUZ

Donan yağmur, donan çisenti veya sulu sepken gibi meteorolojik olaylar ve kar fırtınasından sonra temizlenen yollar ıslakmış gibi görünür, gerçekteyse, yol “siyah buz” olarak adlandırılan ince bir buz tabakasıyla kaplanır. Siyah buz, her zaman görülemeyen şeffaf ama çok kaygan bir buz tabakasıdır.