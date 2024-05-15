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Metro Türkiye’ye yeni CEO

Metro Grup bünyesinde 27 yıldır çeşitli görevler üstlenen David Antunes, Metro Türkiye’nin yeni CEO’su olarak atandı.

15 Mayıs 2024 | 15:49
Metro Türkiye’ye yeni CEO

Yaklaşık 4 yıldır Metro Türkiye’nin dönüşümüne ve büyüme stratejilerine liderlik eden Sinem Türüng, şirketin CEO koltuğunu David Antunes’e devretti. İş hayatına Kasım 1997 tarihinde Metro Grup’ta başlayan David Antunes, Asya Bölgesinde ve Orta Doğu Avrupa Bölgesi’nde Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi rollerini üstlendi. 

Mayıs 2011'de Metro Grup Kurumsal Tedarik Zinciri Grup Müdürü olarak atanan David Antunes, Şubat 2012'de Polonya'da Operasyon Direktörü,  Ekim 2014 itibariyle de Satın Alma Direktörü rolünü üstlendi. Nisan 2018'den bu yana Portekiz CEO’su olarak çalışma hayatına devam eden Antunes, şirketin karlı büyüme stratejilerinin hayata geçirilmesine liderlik etti. 

1 Mayıs 2024 itibarıyla Metro Türkiye CEO’su olarak yeni görevine başlayan David Antunes, şirketteki çeyrek asrı aşkın tecrübesiyle Metro Türkiye’nin Türk mutfağını ve değerlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası arenada hakettiği yere gelmesini sağlamak vizyonunu daha da ileri taşımak üzere çalışacak.  

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