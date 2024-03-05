Mevduat hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Brüt bazda mevduat hesaplama işlemi için aşağıdaki formülü kullanmak yeterlidir:

Brüt Mevduat Faizi = Anapara X Faiz Oranı X Vade / 36500

Bu formülün kullanılması direkt olarak brüt mevduat faiz getirisini verir. Örneğin, 100.000 TL’yi 30 günlük bir vadeyle %35 oranında getiri sunan bir hesaba yatırmanız durumunda aylık geri dönüşü 2.876 TL tutarında olacaktır. Bu tutarın brüt yani, vergiler hariç mevduat kazancınız olduğunu belirtmekte fayda vardır.

Eğer mevduat hesaplama işlemini yatırımınızın net getirisini öğrenecek şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız sadece stopajı, bir diğer adıyla gelir vergisini çıkarmanız yeterli olacaktır. Buna bağlı olarak güncel %15’lik bir kesintiden bahsedilebilir. Aynı örnekten devam etmek gerekirse 100.000 TL’lik ve %35 oranında 30 gün vadeli bir mevduat yatırımının net getirisi 2.444 TL olacaktır.

Mevduat Faizi Nedir?

Birikimlerinizin günlük, aylık, yıllık ve çeşitli vade seçenekleriyle belirli oranlarda getiri sağlamasına imkân veren bankacılık ürünlerine mevduat hesabı adı verilir. Mevduat faizi ise bu hesaba yatırdığınız tutarın vadesine göre sağlayacağı getiri oranı olarak tanımlanabilir.

En garanti yatırım yöntemlerinden biri olan mevduat hesaplarının ne kadar kâr sunduğu önceden bellidir. Bu açıdan risksiz bir şekilde birikimlerini değerlendirmek isteyen yatırımcılar için idealdir. Yatırımınızın vade sonunda ne kadar getiri sağlayacağını belirleyen en önemli detay ise mevduat faizidir.

Faiz oranını etkileyen başlıca faktörler arasında vade ve birikim tutarı sayılabilir. Öte yandan ilk ay sunulan faiz oranıyla diğer aylardaki faizlerin birbirinden bağımsız olmaları da söz konusu olabilir. Bu noktada önceden toplam vade sonunda ne kadar getiri elde edeceğinizi bilmenizi sağlayan çeşitli olanaklar vardır. Faiz hesaplama aracı bunlardan biridir. Aracı kullanarak yatırım yapacağınız tutar doğrultusunda en uygun vade ve faiz oranını öğrenebilirsiniz.

Mevduat Hesaplama Aracı

Mevduat hesaplama aracı sayesinde yatırımcılar, belirli değerler girerek vade sonunda vergilerin de düşülmesi durumunda ne kadar getiri elde edeceklerini öğrenebilirler. Aynı zamanda araç, alınan teklifler sonucunda hangi vadeyle birikimin değerlendirilmesinin daha doğru olacağına karar vermeye de yardımcı olabilir. Böylelikle yatırım için yapacağınız seçimin sağlam temeller dahilinde gerçekleşmesi mümkün olur.

Akbank mevduat hesaplama aracını aşağıdaki adımları takip ederek kullanabilirsiniz:

1. İlk olarak TL, euro ve dolar gibi para birimlerinden birinin seçimini yapabilirsiniz.

2. Daha sonrasında tutarın ne olduğunu belirleyebilirsiniz.

3. Hemen ardından vade girişi yapabilirsiniz.

4. Böylelikle faiz hesaplama aracı karşınıza, belirlediğiniz oran ve yatırım süresi boyunca net olarak ne kadar getiri elde edebileceğinizi çıkarır.

Mevduat hesaplama aracı sadece tutar ve gün sayısı değil, vade boyunca hangi dönemde ne kadar kazanç elde edeceğinizin sonucunu da ayrıntılı olarak verir.

Vadesine Göre Mevduat Türleri

Mevduat hesapları, vadelerine ve faiz getirisi sunup sunmadıklarına göre çeşitlere ayrılır. Bu noktada Akbank, aşağıdaki ürünlerle birikimlerinizi değerlendirmenize olanak verir:

• Vadesiz Mevduat: Herhangi bir getirisi olmayan ve istediğiniz zaman birikimlerinizle işlem yapabileceğiniz bir bankacılık ürünüdür.

• İhbarlı Mevduat: Yatırımlarınızın faizle birlikte miktar artışı yaşadığı bir seçenektir. Çekim yapılmadan 7 gün önce bankaya ihbar verilmesi gerekliliği, en önemli detay olarak tanımlanabilir.

• Vadeli Hesap: Aylık, 120 veya 180 günlük, hatta yıllık olarak paranızı değerlendirebileceğiniz bir mevduat türüdür.

Ürünlerin kapsamları neticesinde yukarıdaki seçeneklerden size en uygun olanını tercih edebilirsiniz.

Mevduat Hesaplama İşleminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mevduat hesaplama işlemi yapacak ve neticesinde hangi ürünü seçeceğine karar verecek yatırımcıların dikkatli olmaları gereken bazı detaylar vardır. Bu ayrıntıları şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Faiz oranının ilk ay ve diğer aylar neticesinde değişiklik gösterip göstermediğini inceleyin.

• Günlük, aylık ve yıllık hesaplamalar da oran farklılığı olup olmadığına göz atın.

• Net yatırım getirisinin ne olduğu detayına odaklanın.

• Vade bozma konusunda şartların veya sonuçların neler olacağını mutlaka önceden öğrenin.

Yukarıdaki detayları göz önünde bulundurarak mevduat hesaplama işlemlerinizi çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilir ve bilinçli bir yatırım kararı verebilirsiniz.

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