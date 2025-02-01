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Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre "çok kazanandan çok vergi alınması" ilkesi doğrultusunda, finansal yatırım araçlarının vergilendirilmesinde düzenleme yapılırken yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı yüzde 15'e çıkarıldı.

01 Şubat 2025 | 10:46
Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, Kararla, sermaye piyasası enstrümanlarına uygulanan tevkifat oranlarında, vergilendirmede adaleti ve etkinliği arttırıcı mahiyette değişiklik yapıldı.

AA'nın haberine göre Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarında uygulanan indirimli tevkifat oranları artırılarak genel oranlara dönüldü.

Bugünden itibaren açılan ve vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faiz ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olacak.

Bu oranlar, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde açılan/vadesi yenilenen hesaplarda yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5, 1 Mayıs-31 Ekim 2024 tarihlerinde açılan/yenilenen hesaplarda yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5, 1 Mayıs 2024'ten önce açılan veya vadesi yenilenenlerde ise yüzde 5, yüzde 3, yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edecek.

KUR KORUMALI MEVDUATA YÖNELİK TEVKİFAT ARTIRILDI

Eksik vergilendirilen alanların tamamlanması amacıyla kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarına uygulanan tevkifat oranları artırılarak diğer Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarıyla uyumlu hale getirildi.

Buna göre, bugünden itibaren açılan veya vadesi yenilenen kur korumalı mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları diğer Türk lirası mevduat hesaplarına uyumlu olarak 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olarak uygulanacak.

Bu oranlar, 1 Kasım 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda yüzde 10, yüzde 7,5 ve yüzde 5, 1 Ağustos-31 Ekim 2024 tarihli hesaplarda yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5, 1 Ağustos 2024 öncesi açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplarda ise yüzde 0 olarak sürdürülecek.

BORÇLANMA ARAÇLARINDAN SAĞLANAN GELİRLER 

Makro finansal istikrarı güçlendirmek için bankalar tarafından yurt içinde ihraç edilen borçlanma araçlarından elde edilen gelirlere uygulanan indirimli tevkifat oranlarında da genel oranlara dönüldü.

Buna göre, bugünden itibaren iktisap edilen bu menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler üzerinden yapılacak tevkifat oranı 1 yıldan kısa vadeli olanlarda yüzde 15, diğerlerinde ise yüzde 10 olacak.

Karardan önce iktisap edilmiş banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için vadelere ve elde tutma süresine göre daha önce belirlenmiş oranlar uygulanacak.

YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Açıklamaya göre vergilendirmede etkinliği sağlamak ve Bakanlığın "çok kazanandan çok vergi alınması" ilkesiyle yapılan düzenlemeyle yatırım fonları için yüzde 10 olarak uygulanan tevkifat oranı, bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma paylarından elde edilecek kazançlar için yüzde 15 olacak şekilde artırıldı.

Karardan önce iktisap edilen katılma paylarından elde edilecek gelirlerde ise ilgili dönemlerdeki tevkifat oranları devam edecek.

Hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için yüzde 0 olarak uygulanan tevkifat oranında ise değişiklik yapılmadı.

BAZI MENKUL KIYMET GELİRLERİNDE DE GENEL ORAN UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Farklı enstrümanlar arasındaki vergi avantajlarının ortadan kaldırılması amacıyla SPK hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği varlığa ve ipoteğe dayalı, varlık teminatlı ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli olan yüzde 7,5 indirimli tevkifat oranı uygulamasına son verilerek yüzde 10 genel oran uygulamasına geçildi.

Karardan önce iktisap edilmiş bu menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler için tevkifat oranları 1 Mayıs 2024-31 Ocak 2025 tarihlerinde iktisap edilenlerde yüzde 7,5, 30 Nisan 2024'ten önce iktisap edilenlerde ise yüzde 5 olarak uygulanmaya devam edilecek.

Devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde uygulanan yüzde 0 indirimli tevkifat oranı uygulaması sürdürülecek.

Bu kapsamda, 30 Nisan'a kadar iktisap edilen bu kıymetlerden elde edilecek gelirlere tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilecek. AA

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