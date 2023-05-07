ARA
Bist 100
4400,76
-1,86%
Bist 100
Dolar/TL
19,5033
0,0354%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4874
0,0792%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1019
0,0636%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1264,59
-1,59%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları dün İstanbul'da toplandı

Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları dün İstanbul'da toplandı

Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları dün İstanbul'da toplandı

07 Mayıs 2023 | 10:08
Son Güncellenme: 07 Mayıs 2023 | 10:15
0
Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları dün İstanbul'da toplandı

CHP'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin 12 ekonomi kurmayının yer aldığı belirtildi.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın katıldığı aktarılan açıklamada, DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı ve Burak Dalgın, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk, Gelecek Partisi'nden Kerim Rota ve Serkan Özcan, İYİ Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ile Saadet Partisi'nden de Sabri Tekir ve Musa Öztürk'ün katılım sağladığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Toplantımızda, 30 Ocak’ta açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası zaman kaybetmeden hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yaptık ve uygulama takvimini belirledik. Millet İttifakı olarak devralacağımız tablonun farkındayız. Ancak, ülkemizin nitelikli kalkınma perspektifinin, güçlü büyüme potansiyelinin, yenilikçi ve dinamik girişimcilik ruhunun bilincindeyiz.

Ekonomik ve finansal politikaların uygulanmasında güçlü ve etkili koordinasyonla, tam bir takım ruhu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öncelikle, ülkemizin muazzam potansiyelini harekete geçirmek üzere sorunları ve çözümleri şeffaf ve gerçekçi bir biçimde ortaya koyacağız.

Hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, temel özgürlüklerin güvence altına alınması ve şeffaf, hesap verebilir, yolsuzluklardan arınmış kamu yönetimi alanlarında atacağımız adımlarla Türkiye’yi güven duyulan, öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamına kavuşturacağız"

0
  • ALTIN GRAM - TL 1264,59 -1,59%
  • ALTIN ONS 2016,87 -1,6%
  • BIST 100 4400,76 -1,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,5033 0,0354%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4874 0,0792%
  • EURO/USD 1,1019 0,0636%
  • INGILIZ STERLINI 1,2632 0,46526%
  • JAPON YENI 134,842 0,409%
  • KANADA DOLARI 1,33756 -1,19047%
  • RUS RUBLESI 77,815 -0,8726%
Günün En Çok Okunanları
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
Green Card sonuçları 2023 açıklandı mı? Green Card başvuru sonuçları sorgulama
GERİ
İLERİ
Yılda sadece 10 gün açıyor: Koparmanın cezası 244 bin lira
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Citroën, My Ami Buggy versiyonunu getiriyor
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
SPK onayladı: 2 yeni halka arz geliyor
BIST 100'de bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (1-5 Mayıs 2023)
Bir diyetisyene göre hafızayı güçlendirmek için 10 beslenme önerisi
Okullar ne zaman tatil olacak? 2023 Yaz tatili ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman? 2023 Kurban Bayramı kaç gün olacak?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL