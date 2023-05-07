Millet İttifakı'nın ekonomi kurmayları dün İstanbul'da toplandı

CHP'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ekonomi kurmaylarının bir araya geldiği toplantıda Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin 12 ekonomi kurmayının yer aldığı belirtildi.

Toplantıya, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın katıldığı aktarılan açıklamada, DEVA Partisi'nden İbrahim Çanakçı ve Burak Dalgın, Demokrat Parti'den Bülent Şahinalp ve Ali Arif Aktürk, Gelecek Partisi'nden Kerim Rota ve Serkan Özcan, İYİ Parti'den Bilge Yılmaz ve Birol Aydemir ile Saadet Partisi'nden de Sabri Tekir ve Musa Öztürk'ün katılım sağladığı bildirildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Toplantımızda, 30 Ocak’ta açıklanan Ortak Politikalar Mutabakat Metninde yer alan ekonomik adımların seçim sonrası zaman kaybetmeden hayata geçirilebilmesi için öncelik sıralaması yaptık ve uygulama takvimini belirledik. Millet İttifakı olarak devralacağımız tablonun farkındayız. Ancak, ülkemizin nitelikli kalkınma perspektifinin, güçlü büyüme potansiyelinin, yenilikçi ve dinamik girişimcilik ruhunun bilincindeyiz.

Ekonomik ve finansal politikaların uygulanmasında güçlü ve etkili koordinasyonla, tam bir takım ruhu içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Öncelikle, ülkemizin muazzam potansiyelini harekete geçirmek üzere sorunları ve çözümleri şeffaf ve gerçekçi bir biçimde ortaya koyacağız.

Hukukun üstünlüğü, hukuk güvenliği, yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı, temel özgürlüklerin güvence altına alınması ve şeffaf, hesap verebilir, yolsuzluklardan arınmış kamu yönetimi alanlarında atacağımız adımlarla Türkiye’yi güven duyulan, öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamına kavuşturacağız"