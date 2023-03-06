Millet İttifakı'nın toplantısı 6 siyasi partinin katılımıyla yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğindeki "Liderler Buluşması"na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Temel Karamollaoğlu, 5 saat süren toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önünde yaptığı konuşmada, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandıktan sonra kısa bir konuşma yaptı.

Partilerin genel başkanlarına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, Yunus Emre'nin "Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz." sözlerini hatırlattı, bu sözden aldıkları ilhamla Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktıklarını belirtti.

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu sofra Halil İbrahim Sofrası'dır. Halil İbrahim Sofrası, komşusu açken tok yatmamaktır, Halil İbrahim Sofrası tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Halil İbrahim Sofrası, zulmün sona ermesi, hakkın, hukukun ve adaletin hakim kılınması demektir. Bizim soframız barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş sürecinin yol haritası üzerinde de mutabık kalmış bulunuyoruz, 11 madde... Az önce içeride sonuçlandı ve onu basın mensuplarıyla paylaşacağız. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimizin sayın genel başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Şunu da belirtmek isterim, Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalimizi paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz."

MİLLET İTTİFAKI'NIN TOPLANTISINDA İMZALANAN METİN

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanmasının ardından 6 genel başkan tarafından imzalanan "Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Sürecinin Yol Haritası" başlığını taşıyan 12 maddelik metin paylaşıldı.

Yol haritasının açıklandığı metinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili de bir madde yer aldı. 12. maddede, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaktır." denildi.