Milli Piyango kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekilişi nereden izlenir?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım sürerken, bu yılki 800 Milyon TL'lik dev ikramiye Türkiye tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Yarın akşam (31 Aralık 2025) gerçekleşecek çekilişle ilgili tüm kritik detaylar netleşti.