Milli Piyango kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekilişi nereden izlenir?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım sürerken, bu yılki 800 Milyon TL'lik dev ikramiye Türkiye tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Yarın akşam (31 Aralık 2025) gerçekleşecek çekilişle ilgili tüm kritik detaylar netleşti.
1 Milli Piyango kaçta açıklanacak?
Milli Piyango 2026 Yılbaşı Çekiliş Takvimi
|Saat
|İçerik
|Detay
|18.30
|Çekiliş Başlangıcı (1. Bölüm)
|1.600 TL ile 80 Milyon TL arasındaki tüm orta ve küçük ölçekli ikramiyeler belirlenecek.
|23.15
|Büyük İkramiye Çekilişi (2. Bölüm)
|800 Milyon TL'lik rekor ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar canlı yayında çekilecek.
|23.30
|Amorti Çekilişi
|Bilet bedelini geri kazandıran iki amorti rakamı çekilerek süreç tamamlanacak.
Nereden İzlenebilir?
Heyecan dolu bu dakikaları takip etmek için üç ana kanalınız olacak:
Televizyon: Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.15'ten itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
YouTube: Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden saat 18.30'dan itibaren tüm çekiliş kesintisiz izlenebilecek.
Online: millipiyangoonline.com adresi üzerinden anlık güncellemeler takip edilebilecek.
2026 Milli Piyango İkramiye Dağılımı
|İkramiye Tutarı
|Adet / Detay
|800.000.000 TL
|Büyük İkramiye (Tamamı dağıtım garantili)
|80.000.000 TL
|2 Adet
|8.000.000 TL
|10 Adet
|2.000.000 TL
|20 Adet
|1.200.000 TL
|30 Adet
|800.000 TL
|Teselli İkramiyesi (Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar)
|120.000 TL - 800 TL
|Milyonlarca biletin kazanacağı çeşitli alt kademe ikramiyeler
|Amorti
|Bilet fiyatını iade eden son rakam ikramiyesi