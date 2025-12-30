ARA
Milyonların heyecanla beklediği Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için tüm hazırlıklar tamamlandı. Bu yıl verilecek büyük ikramiye tutarı ve çekiliş takvimi, tarihin en yüksek rakamlarına ulaşarak rekor kırdı. Peki Milli Piyango kaçta açıklanacak? Milli Piyango çekilişi nereden izlenir?


Milli Piyango 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım sürerken, bu yılki 800 Milyon TL'lik dev ikramiye Türkiye tarihinin rekoru olarak kayıtlara geçti. Yarın akşam (31 Aralık 2025) gerçekleşecek çekilişle ilgili tüm kritik detaylar netleşti.

1 Milli Piyango kaçta açıklanacak?

Milli Piyango kaçta açıklanacak?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı Çekiliş Takvimi

SaatİçerikDetay
18.30Çekiliş Başlangıcı (1. Bölüm)1.600 TL ile 80 Milyon TL arasındaki tüm orta ve küçük ölçekli ikramiyeler belirlenecek.
23.15Büyük İkramiye Çekilişi (2. Bölüm)800 Milyon TL'lik rekor ikramiyeyi kazanan şanslı numaralar canlı yayında çekilecek.
23.30Amorti ÇekilişiBilet bedelini geri kazandıran iki amorti rakamı çekilerek süreç tamamlanacak.

Nereden İzlenebilir?

Heyecan dolu bu dakikaları takip etmek için üç ana kanalınız olacak:

Televizyon: Büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23.15'ten itibaren Kanal D ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YouTube: Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden saat 18.30'dan itibaren tüm çekiliş kesintisiz izlenebilecek.

Online: millipiyangoonline.com adresi üzerinden anlık güncellemeler takip edilebilecek.

2026 Milli Piyango İkramiye Dağılımı

İkramiye TutarıAdet / Detay
800.000.000 TLBüyük İkramiye (Tamamı dağıtım garantili)
80.000.000 TL2 Adet
8.000.000 TL10 Adet
2.000.000 TL20 Adet
1.200.000 TL30 Adet
800.000 TLTeselli İkramiyesi (Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar)
120.000 TL - 800 TLMilyonlarca biletin kazanacağı çeşitli alt kademe ikramiyeler
AmortiBilet fiyatını iade eden son rakam ikramiyesi
