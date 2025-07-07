Moda devinin 50 yıllık yolculuğu: Küçük bir dükkandan imparatorluğa

İspanya'nın kuzey kıyısında, küçük ve rüzgarlı bir şehir olan Arteixo’da, koca bir beyaz kutuyu andıran yeni binada hummalı bir çalışma sürüyor. Camlar takılıyor, bahçeye yeni bitkiler dikiliyor. Burası sıradan bir ofis değil; dünya çapında milyonlarca insanın gardırobuna giren Zara’nın yeni genel merkezi.

The Guardian'ın haberine göre her şey, 1975 yılında La Coruña’da sıradan bir sokağın köşesinde açılan küçük bir dükkanla başladı. Dükkanın sahibi, gençlik yıllarında bir erkek gömlek mağazasında kurye ve bir terzihanede asistan olarak çalışarak giyim sektörüne adım atan Amancio Ortega'ydı.

Bugün o adam, 120 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zenginleri arasında. O dükkan ise zamanla Zara’yı, ardından Inditex'i, ardından 98 ülkeye yayılan bir moda devini doğurdu.

Amancio Ortega

KATE'DEN TAYLOR SWIFT'E

Prenses Kate'ten Taylor Swift'e kadar pek çok isim Zara'nın elbiselerini giyiyor.

Bugün Inditex, Zara’nın yanı sıra Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Oysho gibi altı farklı markayla 5 binden fazla mağazada varlık gösteriyor. Dünya çapında 160 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Sadece geçen yıl 38,6 milyar euro ciro, 7,6 milyar euro net kar elde etti. Bu devasa organizasyonun kalbi ise hala o ilk dükkanın açıldığı bölgenin birkaç kilometre uzağında atıyor.

Yeni merkez binasında, çalışanlar koridorlarda elektrikli scooterlarla ilerliyor. Binanın her köşesinin bir strateji alanı olduğu söyleniyor.

50 yaşına geldi

Zara artık 50 yaşında ve tıpkı insanlar gibi, şirketler de bu yaşta bir tür hesaplaşmaya giriyor. Geçtiğimiz çeyrekte şirketin satış büyümesi yavaşladı. Dünya genelinde bazı mağazalar kapatıldı. Ancak Zara’nın yanıtı net: Daha az ama daha büyük mağazalar.

İngiltere’de, Manchester’daki Zara mağazası yüzde 40 büyütülerek yeniden açılıyor. Pull & Bear iki katına çıkıyor. Bershka, ilk kez Manchester'da boy gösteriyor. Sadece İngiltere değil; Glasgow, Newcastle ve Paris gibi şehirler de bu genişleme planının bir parçası.

Ancak değişen yalnızca mağazaların boyutu değil. Zara artık sadece kıyafet satan bir marka olmaktan çıkıyor.

Yeni mağazalarda moda ürünleri, spor giyim, ayakkabı, hatta kafeler bile var. Bazı Zara’lar, Instagram fenomenlerinin evlerini andıracak şekilde dekore ediliyor. Buna da The Apartment konsepti deniyor.

Bu dönüşüm kimin elinde?

Artık işin başında kurucunun kızı Marta Ortega var. Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve geldiğinden bu yana şirketin yönünü daha “duyarlı ve sofistike” hale getirmeye çalışıyor. CEO koltuğunda ise 2021’de göreve gelen Óscar García Maceiras oturuyor.

ORTEGA'NIN SERVETİ

Forbes'a göre Amancio Ortega bugün 119.2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 12'nci insanı. Ortega, yıllık temettü gelirlerinden 400 milyon doların üzerinde kazanıyor ve bu geliri ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'daki gayrimenkullere yatırıyor.