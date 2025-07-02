Girişimcilere ilham olacak 10 iyi film

Girişimcilik, modern ekonomilerin dinamizmini belirleyen en kritik güçlerden biri. Risk almanın, yeniliği zorlamanın ve pazarları dönüştürmenin dramatik etkisi yalnızca finansal göstergelerde değil, beyaz perdede de kendine güçlü bir yer buldu. İşte IMDb puanıyla dikkat çeken, girişimcilere ilham olabilecek en iyi 10 film: