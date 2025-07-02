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Girişimcilere ilham olacak 10 iyi film

Yükselişler, krizler ve stratejik hamleler... Girişimcilere ilham olabilecek en etkileyici 10 film, modern iş dünyasının dinamiklerini de çarpıcı örneklerle gözler önüne seriyor.

02 Temmuz 2025 | 20:36
Girişimcilere ilham olacak 10 iyi film

Girişimcilik, modern ekonomilerin dinamizmini belirleyen en kritik güçlerden biri. Risk almanın, yeniliği zorlamanın ve pazarları dönüştürmenin dramatik etkisi yalnızca finansal göstergelerde değil, beyaz perdede de kendine güçlü bir yer buldu. İşte IMDb puanıyla dikkat çeken, girişimcilere ilham olabilecek en iyi 10 film:

1 The Wolf of Wall Street – IMDb: 8.2/10

The Wolf of Wall Street – IMDb: 8.2/10

Jordan Belfort’un gerçek zulmünü, aşırı lüksünü ve düşüşünü anlatan Scorsese harikası; eleştirmenlerden tam not aldı.

2 Ford v Ferrari – IMDb: 8.1/10

Ford v Ferrari – IMDb: 8.1/10

Le Mans 1966’da Ford’un Ferrari’ye karşı verdiği gerçek mücadeleyi anlatan, göz kamaştırıcı görsellerle dolu eğitimli bir dram.

3 The Pursuit of Happyness – IMDb: 8/10

The Pursuit of Happyness – IMDb: 8/10

Will Smith’in baba-oğul mücadelesini anlatan, tüm dünyayı etkileyen umut dolu gerçek hikaye.

4 The Big Short – IMDb: 7.8/10

The Big Short – IMDb: 7.8/10

2008 ekonomik krizi öncesi finans piyasasındaki oyuncuların hikâyesi; zekice kurgusu ve kara mizahıyla öne çıkıyor.

5 The Social Network – IMDb: 7.8/10

The Social Network – IMDb: 7.8/10

Facebook’un kuruluş hikâyesini anlatan bu çarpıcı drama, senaryosu ve görüntü yönetimiyle öne çıkıyor.

6 Moneyball – IMDb: 7.6/10

Moneyball – IMDb: 7.6/10

Baseball dünyasında veri odaklı devrim yaratan Billy Beane’in hikâyesi; Brad Pitt’le birlikte güçlü bir anlatı sunuyor.

7 Tetris (2023) – IMDb: 7.4/10

Tetris (2023) – IMDb: 7.4/10

Soğuk Savaş döneminde geçen, Tetris’in telif hakları mücadelesini anlatan sürükleyici bir biyografik gerilim.

8 The Founder – IMDb: 7.2/10

The Founder – IMDb: 7.2/10

Ray Kroc ve McDonald’s’ın yükselişini anlatan ilginç bir biyografi; Michael Keaton’ın performansı dikkat çekiyor.

9 Steve Jobs – IMDb: 7.2/10

Steve Jobs – IMDb: 7.2/10

Apple’ın kurucusu Steve Jobs'u üç büyük ürün lansmanında keşfeden yoğun ve karakter odaklı bir biyografi.

10 Joy – IMDb: 6.6/10

Joy – IMDb: 6.6/10

Jennifer Lawrence'ın canlandırdığı Joy Mangano'nun zorlu girişimcilik hikayesi; duygusal ve ilham verici. Film bir anlamda paspasın doğuş hikayesi.
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