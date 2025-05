Dubai çikolatasının girişimcilere ilham verebilecek 7 sırrı

2024 yılında muhtemelen pek çok kişi nasıl olduğunu bile anlamadan 'Dubai Çikolatası'nın tadının peşine düştü. Evet, bir anda Dubai Çikolatası rüzgarı esti. Ama peki bu nasıl oldu? Dubai çikolatası nasıl hayatımıza girdi? Bazı yorumculara göre ürün şampiyon olmak için tüm özeliklere sahipti. İşte sürecin öyküsü:

NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Orijinal Dubai Çikolatası, 2022 yılında Dubai merkezli FIX Dessert Chocolatier tarafından piyasaya sürüldü. Şirketin İngiliz-Mısırlı kurucusu Sarah Hamouda’nın (aşağıdaki fotoğraf) hamilelik döneminde künefe ve fıstık isteğini tatmin etmek için benzersiz bir şey üretme isteğiyle ortaya çıkmıştı. FIX, bu ürünlere “Can't Get Knafeh Of It” adını verdi. “Can't Get Knafeh Of It”, Aralık 2023’te TikTok fenomeni Maria Vehera’nın arabasında bu çikolatayı denerken çektiği video ile dünya çapında büyük ses getirdi. Video 125 milyondan fazla görüntülenme aldı. Bu çikolata “Dubai çikolatası” olarak anılmaya başladı ve ünü dünyanın dört bir yanına yayıldı.

'İKİNCİ KIZIMA HAMİLEYKEN...'

Sarah Hamouda bir röportajında "Fikir, ikinci kızıma hamileyken yaşadığım kişisel bir istekten doğdu. Tipik tatlılarda bulamadığım benzersiz ve doyurucu bir şey arıyordum. Farklı doku ve tatları birleştiren çikolata barları yaratmak istedim ve bu da tatmin edici ve zengin bir deneyim sunan "ekstra dolgulu" barlar konseptine yol açtı. İnsanlar bizim çikolatalarımıza, onlarda nostalji hissettikleri ve benzersiz bir deneyim yaşadıkları için çekiliyor. Her bir tat, geçmişinizden ya da hatta günümüzden özel bir şeyi hatırlatacak şekilde tasarlandı" diyor.

Hamouda bir başka röportajında ise ürünle ilgili aslında önemli mesajı paylaşıyor: 'Şımartıcılık'... Hamouda "FIX Dessert Chocolatier fikri, çok kişisel bir andan – hamilelik dönemindeki bir tatlı isteğinden – doğdu. Kendimi, mağazalarda bulabileceğim herhangi bir şeyden farklı, gerçekten kendini şımartmaya yönelik bir şey ararken buldum" diyor.

NASIL, NEDEN BAŞARILI OLDU?

VİRAL OLMANIN GÜCÜ

Sarah Hamouda'ya göre FIX’in bir anda gelmiş gibi görünen başarısı aslında üç yıllık yoğun çalışma ve vazgeçmenin cazip geldiği birçok şüphe anının sonucu. Ve o "Ama sabretmem ve devam etmem gerektiğini biliyordum" diyor. Pazarlama stratejisini ise şöyle anlatıyor:

Büyük pazarlama bütçeleri olmadan, insanlarla bağlantı kurmak için ağızdan ağıza yayılmaya ve yerel etkinliklere katılmaya güveniyorduk. Gerçek dönüm noktası ise inananların desteğiyle organik olarak yayılan ve TikTok’ta viral olan bir video sayesinde gerçekleşti. Yerel işletmelere tavsiyem basit: ürününüze inanın, sabırlı olun ve sahip olduğunuz kaynaklarla yapabileceklerinize odaklanın.

BBC ise uzman görüşlerine yer verdiği makalesinde Dubai Çikolatasının sırrına mercek tutuyor;

YENİLİK

Lübnan kökenli İngiliz çikolata üreticisi olan Maison Samadi'den iş geliştirme direktörü Nabil Chehab, "Yüzyıllardır yemek tutkunları knafehi (kunefe) tek başına severek tüketiyor. Şimdi ise Dubai çikolatası, bu bilinen tatlıyı bir çikolata kabuğu içinde deneyimleme imkanı sunarak deneyimi daha da ilginç ve heyecan verici hale getiriyor" diyor.

DOKU VE ASMR

BBC'ye konuşan yemek yazarı Aylin Öney Tan da "Dubai çikolatasının gerçek başarısı dokusundan kaynaklanıyor. Sadece damağınızda hoş bir his bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda görsel olarak da çekici. Buna ek olarak kadayıf hamurunun çıtır dokusu tatlıyı daha da vazgeçilmez kılıyor. Belirgin çıtırlığı olan çikolatalar her zaman pazarda iyi performans göstermiştir. Dubai çikolatası için de durum aynı. Ancak burada çıtırlık bir adım daha ileri giderek TikTok ve Instagram gibi sosyal medya platformları için çikolata barını ideal hale getiriyor" diyor.

Gerçekten de Maria Vehera'nın TikTok videosunda çikolatayı ısırırken, zengin fıstık kreması dışarı taşıyor ve ASMR sesleri ön planda oluyordu. Bu da tabi ki sosyal medya başarısını getirdi.

AYRICALIK VE KAÇIRMA KORKUSU

Euromonitor International'da kıdemli araştırma analisti olan Monique Naval, 'ayrıcalık' vurgusuna dikkat çkiyor. Naval, orijinal Can't Get Knafeh Of It barının yalnızca BAE'de çevrimiçi yemek teslimat uygulaması Deliveroo üzerinden 14:00 ve 17:00'de çevrimiçi olarak mevcut olduğunu, FIX'in her gün yaklaşık 500 bar ürettiğini söylüyor ve "Hem zamansal hem de coğrafi olarak sınırlı bulunabilirlik, bir şeyi kaçırma korkusu yaratıyor ve ilgiyi ve talebi daha da artırıyor" diyor.

DUBAİ VURGUSU

Naval'a göre isminde Dubai'nin olması da çikolatanın popülaritesine ve abartısına katkıda bulunuyor. Çünkü, insanlar Dubai'yi düşündüklerinde akıllarına gösterişli oteller, lüks arabalar ve altınla kaplı tatlılar geliyor. Ona göre 'şımartılma hisleri Dubai çikolatasının başarısını' etkiliyor.

NOSTALJİ, GELENEKSEL TONLAR VE MERAK

Bazı uzmanlara göre tatlı ikramı, künefe ve fıstık gibi nostaljik lezzetlerin geleneksel vurgusu da bu ticari başarıyı etkileyen faktörler arasında. Sarah Hamouda da bir röportajında insanların ilk lokmadan itibaren geçmiş anılarını hatırlamalarını hedeflediğini söylemişti. Naval da bu noktaya dikkat çekiyor ve "Dünyadaki tüketicilerin yüzde 68'i diğer kültürleri deneyimlemek istiyor. Orta Doğu'nun temel gıdalarından biri olan fıstık da bu dalgaya biniyor"

diyor.

TAT, DOKU, ŞIMARMA VE NOSTALJİ

Chebab ise Dubai Çikolatasının sırrı için bu yorumlarda da yer alan 4 püf noktasına işaret ediyor ve "Şaşırmadım. Tat, doku, şımartma ve nostaljinin mükemmel bir karışımı. Şampiyon olmak için doğmuş" diyor.