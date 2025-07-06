Bir girişim: Orman yangınlarına karşı işe yarar mı?

CNN'nin haberine göre bir çam kozalağını andıran Pyri, balmumu ve kömür gibi doğal malzemelerden üretiliyor. Bu sensörler, yangın anında içlerindeki özel tetikleyici eriyerek alarm sinyali gönderiyor. Yapay zeka desteğiyle analiz edilen sinyaller, gerçek yangın risklerini belirleyebiliyor. Cihazlar, hafif yapıları nedeniyle zorlu arazilere havadan bırakılabiliyor.

Pyri'nin en dikkat çekici yanı ise doğadan ilham alması. Bazı çam türlerinin tohumlarını yalnızca yüksek ısıyla açtığı bilgisi, tasarımın çıkış noktası olmuş.

Girişim, testlerin ardından 2027 yılında ticarileşmeyi hedefliyor.

Girişimin kurucu ortağı Karina Gunadi, "Bu cihaz insanların daha erken tahliye olmasına yardımcı olabilir ve yangınların kontrolden çıkmadan önce büyümelerini engelleyebilir. Bir yangını küçükken yakalayabilirseniz, söndürmek çok daha kolay olur" diyor.

ÜNİVERSİTE PROJESİ OLARAK BAŞLADI

Pyri, Londra’da dört tasarım mühendisliği öğrencisinin üniversite projesi olarak başladı. Öğrenciler projeyi ticari bir girişime dönüştürmeye karar vermiş.

TASARIMIN AMACI

Pyri’nin çam kozalağını andıran şekli işlevsel bir tasarım. Sensörün hafif yapısı ve dış yüzeyi, özellikle havadan atıldığında darbelere karşı koruma amacı taşıyor. Tasarımcılar kozalağa benzeyen bu cihazların insan veya hayvanlar tarafından fark edilmemesini de istemiş. Doğaya uyumlu şekilde tasarlanan son prototip yaklaşık 150 gram ağırlığında. Cihazların tamamen yandığında bile çevreye zarar vermemesi hedeflenmiş.