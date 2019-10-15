Modoko yurtdışına AVM’yle açılacak

Ekim 15, 2019 0 Yorum 63 Okunma
Modoko yurtdışına AVM’yle açılacak

Modoko, İstanbul Sanayi Odası ve TİM’in de desteğiyle mobilya üreticilerini yurtdışına taşımak için harekete geçti.

Devletten alacağı kira desteğiyle yurtdışında AVM kiralamayı planlayan Modoko, kurulacak şirket aracılığıyla pazarlama ve lojistiği elden yürütecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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