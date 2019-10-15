Modoko yurtdışına AVM’yle açılacak
Modoko, İstanbul Sanayi Odası ve TİM’in de desteğiyle mobilya üreticilerini yurtdışına taşımak için harekete geçti.
Devletten alacağı kira desteğiyle yurtdışında AVM kiralamayı planlayan Modoko, kurulacak şirket aracılığıyla pazarlama ve lojistiği elden yürütecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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