ARA
Bist 100
8017,69
-0,18%
Bist 100
Dolar/TL
30,1269
0,0785%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7849
0,1801%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0871
-0,0041%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1957,93
-0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Motokuryelere yeni düzenleme... Bakan detayları paylaştı

Motokuryelere yeni düzenleme... Bakan detayları paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin, üzerinde "Kurye" ifadesinin yer alacağı reflektif yelekleri giymesi ve bu yeleklerde yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numaralarının yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.

17 Ocak 2024 | 11:26
0
Motokuryelere yeni düzenleme... Bakan detayları paylaştı

Uraloğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın motokuryelerle ilgili soru önergesini yanıtladı.

Planlanan yönetmelik değişikliğine göre motokuryelerin giyecekleri yeleklerin üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net üzerinden verilecek numaraların yer alacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca hazırlanan taslak yönetmelik değişikliğinde, motokurye faaliyetinde bulunacakların reflektif yelek giymesi, bu yeleklerde 'Kurye' ibaresinin bulunması ve yine yeleklerde Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numarasının yer alması öngörülmüştür."

Abdulkadir Uraloğlu, mevzuat çerçevesinde düzenlemeye gidilerek kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerinin düzenleme altına alınmasının planlandığını bildirdi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1957,93 -0,26%
  • ALTIN ONS 2021,39 -0,34%
  • BIST 100 8017,69 -0,18%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,1269 0,0785%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7849 0,1801%
  • EURO/USD 1,0871 -0,0041%
  • INGILIZ STERLINI 1,2669 0,30244%
  • JAPON YENI 147,737 0,322%
  • KANADA DOLARI 1,35245 0,20041%
  • RUS RUBLESI 87,96 0%
Günün En Çok Okunanları
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?
GERİ
İLERİ
Alper Gezeravcı kimdir? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın biyografisi
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Goldman Sachs ve Morgan Stanley son çeyrek bilançolarını açıkladı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda hangi görevleri yapacak?
Dünyada en çok satılan akıllı telefon markası değişti! İşte zirvenin yeni sahibi
Zincir marketlerde yeni dönem... Satışı artık zorunlu
Emeklinin ek zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı arttı
Alarko Tarım, Sanrose Tarım Sanayi'nin %25'ini devraldı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL