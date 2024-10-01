Mücevher sektörü dijitalleşiyor

Dijital dönüşümün kaçınılmaz hale geldiği dönemde Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB), ihracatın hızla toparlanmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir proje açıkladı. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın konuşmasında dijitalleşmenin önemine: “Pandemi sonrası dönemde dijital dönüşümün kaçınılmaz bir hale geldiğini hepimiz gördük. Bu zorlu dönemde uluslararası ticaretin sekteye uğramasına rağmen, dijitalleşme sayesinde hızlıca toparlandık. Dijital platformların sunduğu fırsatlarla ihracat hız kazandı ve bu süreç Mücevher İhracatçıları Birliği’nin dijitalleşmeye yaptığı yatırımların önemini ortaya koydu.” sözleriyle değindi.

Dijitalleşmeyle Sektörde Hızlı Toparlanma

Burak Yakın: “Bu dönemde hayata geçirilen e-ticaret portalı ve J-Box, üyelerin ihracat süreçlerini internet ortamına taşıdı. Bu sayede Türk mücevher sektörü, dijital platformlar üzerinden daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma imkânı buldu. Birliğin geliştirdiği CRM altyapısı, en iyi alıcıları tespit etmeye yönelik güçlü bir analiz sistemi sunarak, alım heyetlerinin etkinliğini artırdı. Fuarına İstanbul fuarına katılımın yükselmesi için yapılan çalışmalar büyük başarı gösterdi.” dedi. Yakın, aynı zamanda iletişimde hız ve verimlilik adına devreye alınan WhatsApp üye gruplarının üyeler arası iletişimi anında ve etkin bir hale getirdiğini ve böylece bilgi paylaşımı, karar alma süreçlerinin daha hızlı gerçekleştiğinin altını çizdi.

Metehan Demir moderatörlüğündeki zirvede, Saba Dijital CEO’su Murat Bayrak, ML Yazılım Satış ve Pazarlama Müdürü Mustafa Akyıldız, Rodia Kurucu CEO’su Ömer Kaya, Kuyumsoft Yazılım Mühendisi Murat Şekerci, Lydia Cloud Global Pazarlama Direktörü Fatih Babuşçu, Tradeatlas Kurumsal Strateji Müdürü Fatih Emek, 4ein Danışmanlık CEO’su Metehan Ünal, ODS Danışmanlık İhracat Takım Lideri Mustafa Koçak, Alibaba İş Geliştirme Müdürü Kubilay Gençkan, Buluro Kurucu Ortağı Mesut Şefizade, MÜTADER Başkanı Bahadır Benzer konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Yeni Web Sitesi

Mücevher İhracatçıları Birliği, dijitalleşme hamlelerinin son adımı olarak, yakında devreye girecek olan yeni web sitesi ile üyelerine tüm hizmetleri tek tıkla sunmayı hedefliyor. Yeni web sitesi sayesinde sektöre dair tüm bilgilere, hizmetlere ve güncel gelişmelere daha kolay ulaşılabilecek.

