Türkiye dünya mücevher sektöründe iddiasını artırıyor. 2021 yılını 6,8 milyar dolar ihracatla kapatan mücevher sektörü, 2022 sonuna kadar 10 milyar dolarlık ihracat hedefliyor.

Şirketler yurtdışında büyümek için yatırımlara hız vermiş durumda. Dünya mücevher üretiminden yüzde 5 pay alan Türkiye, global arenada daha çok parlamaya hazırlanıyor.

İtalya, Çin ve Hindistan’la birlikte dünyanın en büyük dört altın üreticisinden biri olan Türkiye, üretimdeki rekabet avantajını kullanarak ihracatta büyümesini hızlandıracak. 2020 yılında dünyada 72 milyar dolar mücevher ihracatı gerçekleşti.

Türkiye bu rakamın yüzde 4,96’sı olan 3,5 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdi. 2021 yılında ise dünyada mücevher ihracatı ciddi bir artış göstererek yüzde 36 oranında büyüdü ve 98 milyar dolara ulaştı.

Türkiye’nin pazar payı da buna uygun olarak yüzde 38’lik artışla 6,8 milyar dolara yükseldi. Türkiye’nin dünya pazarındaki payında pandemi sonrasında Trademap verilerine göre net bir artış gözlendi.

Bu ivme 2022 yılında da devam ediyor. 2021 ilk beş aylık döneminde 1,37 milyar dolar ihracat yapılırken, 2022 yılı ilk beş aylık döneminde yapılan ihracat miktarı yüzde 46 artışla 2,011 milyar dolar oldu.

Bu rakamlara külçe altın ihracatı dahil değil. 2022 sonu itibarıyla 5 milyar doların üzerinde ihracat hedefleniyor. Külçe altın ihracatıyla beraber bu rakamın 10 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İhracat rakamının artmasında özellikle altının ons fiyatındaki değişimin doğrudan etkisi var.

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