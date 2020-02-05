Müzik mağazalarını zincire dönüştürdü
Müzik sektörünün 44 yıllık şirketi Zuhal Müzik, Ankara’da kuyumculuk yapan ve zamanın tüm TRT sanatçılarına takı tasarlayan Ali Sungurlu tarafından Beyoğlu’nda kuruldu.
Kızı Zuhal’in evlenip İstanbul’a gelmesiyle bu kente taşınma kararı alan Ali Sungurlu’nun yarattığı Zuhal Müzik, ikinci kuşak Osman ve Adnan Sungurlu ile İstanbul Galata (Tünel), Outlet (Galata), Muratpaşa (Antalya), Ankara Kızılay, Kordon İzmir mağazalarıyla zincirleşti.
Üçüncü kuşaktan Ali ve Umur Sungurlu’nun şirkete katılımıyla yaratılan yeni konseptle büyük metrekareli AVM mağazacılığı süreci başladı.
2015 yılından bu yana Akasya AVM, UNIQ İstanbul, Küçükyalı Hilltown AVM, Kentpark AVM ve 01 Burada AVM’de (Adana) açılan mağazalara 23 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapılırken 61 kişiye istihdam sağlandı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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