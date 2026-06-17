NATO liderleri Ankara’da nasıl ağırlanacak?

PANORAMA

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 2026 NATO Zirvesi'nin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleneceğini duyurdu. Zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması öngörülüyor. Ayrıca Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi NATO’nun Asya-Pasifik ortaklarının yanı sıra bazı Ortadoğu ülkelerinden liderlerin de Ankara’ya davet edilmesi gündemde. Zirvede en çok merak edilen başlıklardan biri ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımı olacak.

“NATO Liderler Zirvesi", İttifak'ın tarihinde kritik bir öneme sahip.

Gerek bölgedeki gerek dünyadaki son gelişmeler Ankara zirvesinin önemini bir kat daha artırdı. Ankara'da İttifak'ın geleceğine ve küresel güvenlik mimarisinin bundan sonraki şekline yönelik önemli kararlar alınması bekleniyor.Devlet başkanlarının Ankara’ya akın edeceği zirveye yönelik benim dikkatimi çeken önemli konulardan biri de liderlerin konaklayacağı oteller. Dolayısıyla da tercih edilen otellerde başta kral dairelerinde olmak üzere şimdiden başlayan hazırlıklar.

KRAL DAİRELERİNİN DÜNYASI

Ankara’nın seçkin bazı otelleri, kıran kırana devam eden pazarlama savaşında, özellikle kral dairelerinde yeni silahlarını kuşanıyorlar! Otellerin pazarlama politikaları, konukların zamanını, alışılagelmiş atmosferin dışında, daha keyifli ve özel geçirmeleri için değişiyor, yenileniyor. ‘Seçkin zevk otelleri’ olarak tanımlayabileceğimiz bu tesisler, artık kalıplaşmış hizmetler yerine, en üst seviyedeki ağırlama potansiyellerini devreye sokuyor. Her biri bulundukları konumun ayrıcalıklı özelliklerini ön plana çıkarırken, lüks kavramının sınırlarını zorluyorlar.

O halde buyurun Ankara’nın, dolayısıyla Türkiye’nin prestijli otellerinin kral dairelerine bir göz atalım. Tasarımcı eli değmiş mekânlar, görkemli yatak odaları, manzaralı jakuziler, havuzlu teraslar… Otellerin lüksteki tepe noktalarını keşfetmek için kolları sıvadım. Geceliği binlerce doları bulan kral dairelerine dair birkaç not... Gecelik konaklama bedeli 2 bin-25 bin dolar arasında değişen bu dairelerde, akla gelebilecek her konfor var. Misafirleri şımartmak için her şey düşünülmüş. Bu konsept çerçevesinde çalışan elemanlar da titiz bir eğitimden geçiyor. Bazı oteller, özel uşakları ve aşçıları yurt dışında eğitime gönderiyor

AYRINTILARDA SAKLI İHTİŞAM

Kral daireleri, diğer deyişle presidential ya da royal süitler, misafirlerine her türlü konforu sunuyor dedim ya; yataktan avizeye, yemek takımından elektronik eşyaya her üründe dünyaca ünlü markalar tercih ediliyor. Konukların özel alışkanlıkları önceden tespit edilerek, bu dairelerde ufak tefek değişikliklere gidiliyor. Güvenlik de önemli bir konu. Kurşun geçirmez camlar ve şifreli kapılar, hemen her dairede mevcut. Yine bu önlemler ve hizmet kalitesinin devamı olarak, otel personeli (hatta üst yöneticiler bile) kral dairesinin bulunduğu bölüme(kata) giremiyor. Bu katlarda sadece özel eğitimli personeller hizmet verebiliyor.

Hepsi bu kadar değil; kral dairesi müşterileri, otel genelinde de hizmet üstünlüğünden yararlanıyor. Dairelerde aşçı ve özel hizmetli (butler) hizmeti veriliyor. İstenirse, özel şoförlü limuzin veya helikopter hizmeti de sunuluyor. En az bir salon, birkaç yatak odası ve çalışma bölümünden oluşan kral dairelerinde, ışıklandırma ve iklimlendirme cihazlarından televizyon-bilgisayar gibi elektronik eşyaya tüm araç-gereçler son teknoloji harikası. Ve tabii ki çarşaftan çatal-bıçağa her eşya lüks ve ihtişamlı. Kişiye özel yastık mönüsü, sevdiği yiyecekler, çiçekler, tercih ettiği organik sabunlar ve hatta izlediği kanal sırasını takip eden özel TV listesi bu detaylardan sadece birkaçı.

KÜRESEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Bu arada Trump gibi önemli devlet adamları için konaklayan ülkenin özel görevlileri de otel mutfağında yerini alır. Yemekler, tabağa konulana kadar özel korumalarca göz hapsinde tutulur, her aşamasında tadım yapılır. Poşetli ürünler korumaların gözetiminde açılır. Örneğin ülkemizdeki bir otelde konaklayan ABD başkanı için mutfak ekibi ve servis elemanları ABD’den getirilmişti. Otelin konsept restoranlarından biri bu mutfak ekibine günler öncesinden teslim edilmiş, kapısı da sürekli kilitli tutulmuştu. ABD’li görevliler dışında otel personeli de dahil kimse içeri sokulmamıştı. Birçok yemek ve içecek malzemesi ABD’den getirilmiş, otelden sadece yaş meyve ve sebze tedarik edilmişti. Bu malzemeler köpeklere koklatılmak dahil, her türlü kontrolleri yapılarak kullanılmıştı. Otel personeli ne mutfağa ne de başkanın kaldığı katlara girebilmişti.

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GLOBAL BİR İKON: PROF. DR. MEHMET HABERAL

Organ naklinin dünya çapındaki hikâyesinde 1975 yılı bir dönüm noktasıdır. O tarihte Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın öncülüğünde gerçekleşen ilk başarılı nakil, sadece Türkiye için değil, dünya tıbbı için de yeni bir çağın başlangıcı oldu. Geçtiğimiz günlerde Kahire’de düzenlenen Ulusal Nefroloji ve Üroloji Enstitüsü zirvesinde Haberal, “global ikon” olarak takdim edildi. Kongreye 2 bine yakın bilim insanı katıldı; alkışlar Haberal için yükseldi. Ona verilen onur plaketinde şu sözler yer aldı: “1975 dönüm noktası, yeniliğin, cesaretin ve insanlığın sınır tanımadığının kanıtıdır.”

Türkiye’de yarım asır önce başlattığı süreç, bugün bölgeye ve dünyaya yön veriyor. Medawar Ödülü’nden Dünya Organ Nakli Derneği başkanlığına uzanan yolculuk, Türk bayrağını bilimin zirvesinde dalgalandırıyor. Haberal’ın hikâyesi, sadece bir bilim insanının değil; cesaretin, yeniliğin ve insanlığın ortak gururunun hikâyesi.

