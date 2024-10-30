Netflix Türkiye'de son hafta en çok izlenen 10 film (21-27 Ekim)

Akış platformu Netflix, her hafta bir önceki hafta platformda en çok tercih edilen filmleri paylaşıyor. Türkiye listesinin ilk sırasında Kurt Adamlar var. İkinci sırada bir çocuk filmi olan Rafadan Tayfa Hayrimotor yer alıyor. Listenin 3. sırasında yeni bir hayatta kalma gerilim filmi var: Kıpırdama. İşte geçen hafta platformda, Türkiye'de kullanıcıların en çok izlediği 10 film...

1 Kurt Adamlar Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Eski bir kart oyunu canlanınca bir aile, zamanda geriye giderek kendilerini eve dönebilmek için kurt adamların maskelerini düşürmek zorunda oldukları bir Orta Çağ köyünde bulur.

2 Rafadan Tayfa Hayrimotor Film bu hafta bir sıra gerileyerek 2. sıraya indi. Konusu şöyle: Güçlü bir robot icat eden bir çocuk astronot ve uzaylı arkadaşı, nihayet onu çalıştırmayı başarırlar. Ancak tam o sırada, kötü güçler robotu çalmaya karar vermiştir.

3 Kıpırdama Adam Schindler ve Brian Netto'nun yönettiği, senaryosunu TJ Cimfel ve David White'ın yazdığı Kıpırdama, bir katil tarafından felç edici bir madde enjekte edilen ve vücudu tamamen işvlevsiz kalmadan önce kaçması, savaşması ve saklanması gereken bir kadını konu alıyor.

4 Asi 13 2024'te izleyici ile buluşan aksiyon filmi artı 18 ibaresiyle yayınlanıyor. Filmin konusu şöyle: "Öldürme sanatında çok yetenekli olan genç bir suikastçı, bir çocuğu zalim bir suç örgütünden kurtarmak için akıl hocasına meydan okur ve yoluna çıkan hiç kimseye acımaz". Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 88, izleyici puanı ise yüzde 87.

5 Saldırı Filmin konusu şöyle: Filmde meslekten ihraç edilmiş bir polis memuruna, bankaya yapılan bir saldırıdan sorumlu bir grubu yakalaması karşılığında eski hayatını geri kazanma şansı verilir. Davaya genç bir kadın polisin atanmasıyla, dedektif hızlı hareket etmek zorundadır. Soygunun medyanın ilgisini çekmesi yeni yetkililer tarafından hoş karşılanmaz.

6 Platform 2 The Platform, izleyicileri 200 kattan fazla yer altına uzanan acımasız bir hapishanede distopik yolculuğa çıkarmıştı. Devam filmi Platform 2 ise bu ay izleyici ile buluştu. Filmin konusu şöyle: Gizemli bir lider, dikey hücrelerden oluşan acımasız bir sistemde kendi kanunlarını dayatırken yeni gelen biri, şaibeli yiyecek dağıtım yöntemine karşı mücadele eder.

7 Tam bir centilmen Listenin 7. sırasında Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in bir araya geldiği Tam bir centilmen var. Filmin konusu şöyle: Dışarıdan lüks ve parıltılı bir dünyada kendine yer edinmiş bir adam olarak görülen Saygın, zengin kadınların gözdesi, baştan çıkarıcı ve duygusuz bir avcı olarak tanınır. Ancak bu görünüşün ardından bambaşka gerçekler vardır.

8 Black Adam Dwayne Johnson'ın başrolünde oynadığı 2022 yapımı filmin konusu şöyle: Tanrısal güçlere sahip bir savaşçı, sihirli hapishanesinden kurtulmasının ardından vatanını korumaya çalışır. Ancak Adalet Topluluğu onu yakalayıp tekrar hapsetmeye kararlıdır. Filmin süresi 2 saat 4 dakika.

9 Catfishing Kabusu Netflix belgeseli şöyle tanıtıyor: Bu şoke edici belgeselde internette tanıştığı bir adama âşık olan Kirat kendini, hayatını yıllarca altüst edecek sanal bir ilişkinin içinde bulur.