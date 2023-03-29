New York borsası düşüşle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalarak 3.971,53 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 kayıpla 11.716,08 puana indi.

ABD'de 2 yıllık hazine tahvili getirileri yeniden yüzde 4'ün üzerine çıkarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Martta beklentilerin üzerinde gelen Conference Board Tüketici Güven Endeksi, aylık bazda 0,8 puan artarak 104,2'ye çıktı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcısı Michael Barr, ABD Senatosunda, son banka iflasları ve federal düzenleyicilerin müdahalesine ilişkin düzenlenen oturumda, ülkenin bankacılık sisteminin güçlü sermaye ve likiditesi ile sağlam ve dirençli olduğunu ifade etti.

İflas eden Silikon Vadisi Bankası (SVB) yönetiminin, net faiz oranı ve likidite risklerini ele almakta başarısız olduğunu söyleyen Barr, SVB'nin gerekli önlemleri almadığını savundu.

Barr, SVB'nin iflasından sonra Fed'in düzenlemelerini gözden geçirdiğine işaret ederek, 100 milyar doların üzerinde varlığa sahip firmalar için sermaye ve likidite standartlarını güçlendirme ihtiyacını öngördüğünü kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, ABD Başkanı Joe Biden'a temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limiti konusunda müzakereleri başlatma çağrısında bulundu.