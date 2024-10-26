Dolandırıcılar bu kez Nobel Ekonomi Ödülü'nün yeni sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu'nun ismini kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Acemoğlu, konuyla ilgili X'teki resmi hesabından şu paylaşımında bulundu:

"Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum."