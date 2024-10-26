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Acemoğlu'ndan uyarı: "Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyin, sahtedir"

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahibi Daron Acemoğlu, ismini ve fotoğrafını izinsiz kullanarak yatırım ve/veya danışmanlık yaptığını iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığıyla yayan bir WhatsApp grubu olduğunu belirterek, "Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir." uyarısında bulundu.

26 Ekim 2024 | 20:43
Son Güncellenme: 26 Ekim 2024 | 21:23
Acemoğlu'ndan uyarı: "Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyin, sahtedir"

Dolandırıcılar bu kez Nobel Ekonomi Ödülü'nün yeni sahibi Prof.  Dr. Daron Acemoğlu'nun ismini kullanarak vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Acemoğlu, konuyla ilgili X'teki resmi hesabından şu paylaşımında bulundu: 

"Sevgili takipçilerim, ismimi ve fotoğrafımı izinsiz olarak kullanan yatırım ve/veya danışmanlık yaptığımı iddia eden ve bunu sosyal medya aracılığı ile de yayan bir WhatsApp grubu olduğuna dair bilgi aldım. Bunu görürseniz lütfen itibar etmeyiniz, sahtedir. Herhangi bir hisse senedi ya da benzeri finansal enstrüman ile ilgili tavsiye ya da danışmanlık kesinlikle vermiyorum."

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Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
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