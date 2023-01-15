Ocak 2023 Evde Bakım Yardımı hesaplara yatırılmaya başlandı

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2006'da başlatılan Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşların desteklendiğini hatırlattı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen aylık ortalama 560 bin vatandaşın "Evde Bakım Yardımı"ndan yararlandığını kaydeden Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 3 bin 336 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 847 milyon lira Evde Bakım Yardımını hesaplara yatırmaya başladık. 2022'de toplam 18 milyar lira Evde Bakım Yardım ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerinin şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağı bildirildi.