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  • Ocak 2024: Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Ocak 2024: Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ocak ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar Fiat, Renault ve Volkswagen olarak sıralandı.

04 Şubat 2024 | 11:33
Ocak 2024: Yılın ilk ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56,6 artarak 79 bin 701'e yükseldi. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 71,7 artışla 64 bin 41, hafif ticari araç satışları ise yüzde 15,1 yükselişle 15 bin 660 oldu.

  • Söz konusu rakamlar tüm zamanların en yüksek ocak ayı verileri olarak kayıtlara geçti. 
  • Geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 724 ile Fiat ilk sırayı aldı. 
  • Fiat'ı, 10 bin 5 satışla Renault, 6 bin 516 satışla da Volkswagen takip etti.
  • Ford, 6 bin 282 satışla dördüncü, Toyota 5 bin 782 satışla beşinci sırada yer aldı.

- En fazla otomobil satışını Renault yaptı

  • Otomobil satışları ele alındığında ocak ayında en fazla satış gerçekleştiren marka 8 bin 873 ile Renault oldu. 
  • Onu 7 bin 611 satışla Fiat, 
  • 4 bin 590 satışla Toyota izledi.
  • Volkswagen, 4 bin 580 araç satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, 
  • Chery, 4 bin 450 satışla beşinci sırada yer aldı.

- Lüks otomobil satışı hız kesmedi

  • Toplam 52 markanın yer aldığı ODMD listesinde geçen ay Smart hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.
  • Togg'un teslimatları ocak ayı için 1625 olarak gerçekleşirken, Tesla'nın satışları ise 220'de kaldı.
  • Lüks otomobil grubunda ocakta 403 DS, 78 Porsche, 14 Lexus, 12 Maserati, 5 Jaguar, ikişer Lamborghini, Ferrari ve Aston Martin ile 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

- Çin markalarının satışları

Özellikle geçen yıl Çin markalarının Türkiye'ye ilgisinde belirgin bir artış gözlenmişti. Bu durum, pazara giren firma sayısına da yansımış, Türkiye otomotiv pazarında Çin menşeli marka sayısı 10'a yükselmişti.

Skywell, MG, Chery, Leapmotor, Seres, Voyah, Hongqi, DFSK, BYD ve Maxus gibi Çin markaları Türkiye'de satış gerçekleştirdi. DFSK ve Chery içten yanmalı motora sahip otomobilleri Türkiye pazarında satışa sunarken, MG, hem elektrikli hem içten yanmalı, diğer markalar da elektrikli modelleriyle Türkiye'de boy gösteriyor. Lüks segment otomobil satan Voyah ODMD'de listelenmiyor.

Chery, ocak ayında 4 bin 450 satışla Çinli otomotiv markaları arasında öne çıkarken, onu 971 araç satışıyla MG, 155 satışla BYD izledi. Çinli lüks otomobil markası Hongqi'nin satışı ise 2 olarak kayıtlara geçti.

- Hafif ticari satışlarında ilk 5 marka

  • Hafif ticari araç segmentine bakıldığında, Fiat, geçen ay 4 bin 113 satışla listenin ilk sırasında yer alırken, 
  • Onu 3 bin 204 satışla Ford, 
  • 1936 satışla Volkswagen izledi
  • Toyota, 1192 satışla dördüncü,
  • Renault 1132 satışla beşinci oldu.

Ocak ayında markaların satış rakamları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: OCAK-2024
MARKAOTOMOBİLHAFİF TİCARİTOPLAM
YERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAMYERLİİTHALTOPLAM
ALFA ROMEO 106106  00106106
ASTON MARTIN 22  0022
AUDI 12651265  0012651265
BENTLEY 11  0011
BMW 666666  00666666
BYD 155155  00155155
CHERY 44504450  0044504450
CITROEN 19481948 10211021029692969
CUPRA 368368  00368368
DACIA 34353435  0034353435
DFSK 2121 141403535
DS 403403  00403403
FERRARI 22  0022
FIAT757140761126011512411310172155211724
FORD163062307826275773204264336396282
HONDA 842842  00842842
HONGQI 22  0022
HYUNDAI276510643829 581581276516454410
ISUZU  077891667789166
IVECO  0 1371370137137
JAGUAR 55  0055
JEEP 405405  00405405
KARSAN  05 5505
KIA 820820 11110831831
LAMBORGHINI 22  0022
LAND ROVER 143143 000143143
LEAPMOTOR 2222  002222
LEXUS 1414  001414
MASERATI 1212  001212
MAXUS  0 202002020
MERCEDES-BENZ 17181718 392392021102110
MG 971971  00971971
MINI 9797  009797
MITSUBISHI 11 00011
NISSAN 20572057  0020572057
OPEL 17311731 588588023192319
PEUGEOT 30203020 936936039563956
PORSCHE 7878  007878
RENAULT736115128,873 113211327361264410005
SEAT 381381  00381381
SERES 11  0011
SKODA 27182718  0027182718
SKYWELL 3333  003333
SMART  0  0000
SSANGYONG 458458 2122120670670
SUBARU 1515  001515
SUZUKI 602602  00602602
TESLA 220220  00220220
TOGG1625 1625  0162501625
TOYOTA295416364590 11921192295428285782
VOLKSWAGEN 45804580 19361936065166516
VOLVO 665665  00665665
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