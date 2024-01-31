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  • Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekonomist tahminleri ne?

Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekonomist tahminleri ne?

Gözler TÜİK tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon oranlarına çevrildi. Peki, ocak ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) beklentisi ne?

31 Ocak 2024 | 13:11
Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? Ekonomist tahminleri ne?

Ocak ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Şubat Pazartesi günü açıklanacak. AA Finans'ın ocak enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 6,84 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 5,50, en yüksek yüzde 8,90 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de ocakta yüzde 43,31 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 2,93 artış göstermişti.

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