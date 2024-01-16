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  • Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?

Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?

Her ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşları için gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrilmişti. Peki Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?

16 Ocak 2024 | 12:11
Son Güncellenme: 16 Ocak 2024 | 12:21
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Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?

2024 ocak ayı evde bakım maaşı ödemeleri merakla bekleniyordu. Bakan Göktaş'ın yaptığı son açıklamaların ardından, evde bakım maaşlarının zamlı olarak hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu. 

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti.

Ocak ayı evde bakım maaşı yattı mı? 

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

2024 Evde bakım aylığı ne kadar oldu?

Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacak.

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