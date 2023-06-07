ARA
Bist 100
5587,44
3,69%
Bist 100
Dolar/TL
23,1771
7,4212%
Dolar/TL
Euro/TL
24,8415
7,6819%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0717
0,2113%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1461,76
7,33%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 2,7'ye ve Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,8'den yüzde 3,6'ya yükseltti.

07 Haziran 2023 | 11:07
0
OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

OECD'nin "Haziran Ayı Ekonomik Görünüm Raporu" yayımlandı.

Küresel ekonominin bir dönemeçten geçtiğinin vurgulandığı raporda, küresel ekonominin sürdürülebilir büyümeye ulaşmasının "uzun bir yol" ile karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuldu.

Düşen enerji fiyatlarının, gerileyen enflasyon oranlarının, arz dar boğazlarının hafifletilmesinin, Çin ekonomisinin Kovid-19 sonrası yeniden açılmasının ve güçlü istihdamın ekonomik toparlanmaya katkıda bulunduğuna yer verilen raporda, bunun yanında söz konusu toparlanmanın geçmiş yıllara göre zayıf olacağına işaret edildi.

OECD raporunda, enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyonun beklenenden daha yüksek olduğu ve yüksek faiz oranlarının, özellikle emlak ve finans piyasalarında giderek hissedildiği belirtildi.

Hükümetlerin destekleyici mali politikalarının, Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının şoklarına karşı küresel ekonomiyi desteklemede hayati rol oynadığı vurgulanan raporda, bugün çoğu ülkenin daha yüksek bütçe açıkları ve daha yüksek kamu borcu ile karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Raporda, yatırımcıların riskleri yeniden değerlendirdikçe ve kredi alma koşulları sıkılaştıkça bazı finansal piyasalarda stres belirtilerinin görülmeye başlandığı kaydedildi.

2023-2024 büyüme öngörüleri

Raporda, OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine de yer verildi.

"Mart 2023" raporunda, yüzde 2,6 olarak açıklanan 2023 küresel reel ekonomik büyüme tahmini, son raporda, enflasyonun düşmesi ve Çin'in Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırması nedeniyle yüzde 2,7'ye yükseltildi. Büyüme tahmini, 2024 için yüzde 2,9 olarak korundu.

Martta bu yıl için yüzde 2,8 olarak açıklanan Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahmini, bugün yayımlanan raporda yüzde 3,6'ya yükseltildi. İç talebin Türkiye'nin ekonomik büyümesinin ana itici gücü olmaya devam edeceği belirtildi. Türkiye ekonomisinin 2024'e ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3,8'den yüzde 3,7'ye çekildi.

Raporda, Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 44,8, gelecek yıl yüzde 40,8 olacağı, işsizlik oranının bu yıl yüzde 10 ve gelecek yıl yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüsüne yer verildi.

OECD, ABD ekonomisi ve Çin ekonomisi için 2023 büyüme tahminini 0,1 puan artırarak sırasıyla yüzde 1,6 ve yüzde 5,4'e yükseltti.

Örgütün Almanya için görünümü keskin bir şekilde düşürmesi dikkati çekti. Almanya için büyüme beklentisi yüzde 0,3'den "sıfır büyümeye" düşürüldü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1461,76 7,33%
  • ALTIN ONS 1961,84 -0,1%
  • BIST 100 5587,44 3,69%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,1771 7,4212%
  • EURO/TURK LIRASI 24,8415 7,6819%
  • EURO/USD 1,0717 0,2113%
  • INGILIZ STERLINI 1,24789 0,44148%
  • JAPON YENI 139,577 -0,042%
  • KANADA DOLARI 1,3347 -0,42896%
  • RUS RUBLESI 81,6 -0,0257%
Günün En Çok Okunanları
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
Bir dönem dahi olarak görülüyordu
Bir dönem dahi olarak görülüyordu
Real Madrid'in tacını elinden aldı... İşte dünyanın en değerli futbol kulübü
GERİ
İLERİ
Yeni dönemin ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı sorusu yanıt buldu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
iPhone fiyatlarına 18 günde ikinci zam: İşte yeni iPhone fiyatları
İstanbul Valiliğine Davut Gül atandı
SPK'den 3 kişiye 6 ay borsalarda geçici işlem yasağı
İşinizi kolaylaştırmak için ChatGPT'yi işyerinde kullanmanın 7 pratik yolu
Bir dönem dahi olarak görülüyordu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL