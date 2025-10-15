ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? EGM 117. dönem ÖGG sınav bilgileri

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) olmak isteyen adayların heyecanla beklediği 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. Türkiye genelinde uygulanacak olan sınavın tarihi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından resmen duyuruldu.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Özel Güvenlik 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi sınavı 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.

SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 117. Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı sonrası, adayların takip etmesi gereken soru ve itiraz takvimi aşağıdaki gibidir:

Süreç Tarih Aralığı/Günü Soru ve Cevap Anahtarları Yayınlama 21 Ekim 2025 Salı Sınav Sorularına İtiraz Başvurusu 22 – 24 Ekim 2025 İtiraz Sonuçlarının Açıklanması 31 Ekim 2025 Cum

SINAV NASIL OLACAK?

19 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleşecek olan Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının uygulama esasları ve süreleri, adayların gireceği sınav türüne göre şu şekilde belirlenmiştir:

Sınav Türü Soru Sayısı Süre Sınav Süresi Toplamı Silahlı Sınav 100 Genel + 25 Silah 150 dakika (2 saat 30 dakika) Silahsız Sınav Sadece 100 Genel 120 dakika (2 saat) Silah Farkı Sınavı Sadece 25 Silah Bilgisi 30 dakika (30 dakika)

Sınav Uygulama Kuralları:

Ek Süre: Adaylara hiçbir şekilde ek süre verilmeyecektir.

Salondan Çıkış: Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Soru Grupları: Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına izin verilmeyecektir.

Değerlendirme Puanları:

Genel Sorular (100 soru): Her bir soru bir puan olup, değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır.

Silah Farkı Sınavı (25 soru): Silah bilgisi sorularının her biri iki puan olup, değerlendirme 50 puan üzerinden yapılacaktır. Silah farkı eğitimi alan adaylar sadece bu 25 soruyu cevaplayacaktır.