Aras Kargo, Starex Global’in tamamını satın aldı

2023 yılında Starex Global’in yüzde 75 hissesini devralarak Azerbaycan operasyonlarını başlatan Aras Kargo, bu satın almayla birlikte Orta Asya pazarındaki varlığını derinleştiriyor.

Açıklamaya göre şirketin yönetim yapısı ve ticari unvanı da netleşti. Starex Global artık yoluna Aras Global ticari unvanı altında devam edecek. Aras Kargo, Avusturya, Türkiye ve Azerbaycan’dan yöneticilerin yer aldığı uluslararası yönetim kurulu yapısını sürdürürken, yeni yapılanma kapsamında Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Altınay bu görevlerine ek olarak Aras Global Genel Müdürü rolüne getirildi.

Şirket, Azerbaycan’daki mevcut yerel yönetim kadrosunu koruyarak, bölgesel uzmanlık ve operasyonel tecrübenin devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. Aras Global’in bölgesel iştiraklerinin markaları da belirlendi. Azerbaycan’daki operasyon Starex Azerbaycan, Gürcistan’daki iştirak Aras Gürcistan ve Özbekistan’daki iştirak ise Aras Özbekistan adıyla faaliyetlerini sürdürecek.

‘Orta Asya ve Kafkaslar’a açılan stratejik bir lojistik köprü olacak’

Azerbaycan merkezli Orta Asya yapılanmasının, iş ortaklığının ötesinde Aras Kargo’nun uluslararası büyüme stratejisinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Aras Kargo Uluslararası İşler, İş Geliştirme Başkanı ve Aras Global Genel Müdürü Ramazan Altınay şunları söylüyor:

“İki yıl önce Starex’in yüzde 75’ini devralarak başlattığımız süreci, bugün tüm hisseleri satın alarak tamamlamış bulunuyoruz. Bu stratejik yatırımla bölgedeki güçlü konumumuzu pekiştirirken, Aras Kargo’nun bölgesel büyüme stratejisinde kritik bir adım attık ve 2030 hedeflerimiz kapsamında bölgesel liderlik hedefimize bir adım daha yaklaştık.Türkiye’den Orta Asya’ya, Orta Doğu’dan Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada, kargo altyapısını; rekabetçi fiyatlar, yüksek hız ve güçlü teknolojiyle yeniden şekillendirmeye devam ediyoruz. Türkiye merkezli e-ticaret şirketlerinin Azerbaycan pazarına doğrudan erişimini kolaylaştırırken, artık tamamına sahip olduğumuz Starex’in bölgesel gücünü de yanımıza alarak, Orta Asya ve Kafkaslar’a açılan stratejik bir lojistik köprü oluşturmayı hedefliyoruz. Gürcistan ve Özbekistan’da da kargo operasyonlarımızı başlattık. Bu pazarlardaki gelişmeleri yakından takip ederek, mevcut yatırımlarımızı bölgesel ihtiyaçlara göre ölçeklendireceğiz. Aynı zamanda yeni ülkelerde de fırsatları değerlendirmeye ve stratejik genişleme planlarımızı sürdürmeye kararlıyız”

Altınay, “Aras Kargo olarak Azerbaycan’ daki operasyonlarımızın başlamasıyla birlikte eve teslimat hizmeti hız kazandı. Faaliyetlerimiz öncesinde gönderilerin yaklaşık %95’i şubelerden teslim alınıyordu; bugün ise bu oran %50 seviyelerine kadar geriledi. Önümüzdeki dönemde eve teslimat hizmetimizi daha da geliştirerek müşteri deneyimini artırmayı hedefliyoruz” dedi.