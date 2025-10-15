Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı

Arçelik A.Ş. (ARCLK) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 01.01.2025 – 30.09.2025 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Ekim 2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, bugünden itibaren "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Şirketin finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.