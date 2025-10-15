Bu yıl 45'incisi düzenlenen fuara, 180 ülkeden 6 bin 800'den fazla şirket katılıyor. 17 Ekim'e kadar sürecek fuarda birçok şirket yapay zekadan siber güvenliğe kadar çeşitli alanlarda geliştirdiği teknolojileri tanıtıyor.

Fuarda farklı ülkelerden birçok şirket geliştirdikleri insansı robotları tanıtıyor. İnsansı robotların, endüstriyel sahalardan eğitime, lojistikten kişisel yardımcılığa kadar birçok alanda etkin bir şekilde kullanılması hedefleniyor.