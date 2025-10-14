Borsada kırmızı gün: Yükselen tek sektör oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 239,78 puan azalarak 10.316,40 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 11,47 puan ve yüzde 0,11 artışla 10.567,66 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.301,19 puanı, en yüksek 10.594,21 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 değer kaybederek 10.316,40 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 276,10 puan ve yüzde 2,40 değer kaybederek 11.231,79 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 4,46, holding endeksi yüzde 0,70 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 2,26 ile turizm, en çok değer kaybeden yüzde 6,55 ile iletişim oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,21, sanayi endeksi yüzde 1,75, mali endeks yüzde 1,85 ve hizmetler endeksi yüzde 1,97 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 12'si prim yaptı, 86'sı geriledi, 2 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Turkcell, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Pegasus Hava Taşımacılığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Küresel piyasalarda, Çin ile ABD arasındaki ticaret gerginliğine dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korurken, BIST 100 endeksi iletişim ve bankacılık endeksi öncülüğündeki satışlarla günü negatif seyirle tamamladı.

Uluslararası Para Fonu, küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 3'ten yüzde 3,2'ye çıkarırken, gelecek yıl için yüzde 3,1'de tuttu. Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,5, gelecek yıl 3,7 büyümesinin beklendiği bildirildi.

Türkiye için ortalama enflasyon tahminlerinin bu yıl için yüzde 34,9 ve gelecek yıl için yüzde 24,7 olduğu belirtilen raporda, işsizlik oranına ilişkin beklentilerin de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 8,3 olduğu kaydedildi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi ve Üretici Fiyat Endeksi, Japonya'da sanayi üretimi, kapasite kullanım oranı, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ise New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışı olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puan seviyelerinin destek, 10.400 ve 10.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 138,1 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 138,1 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 yükselişle 5 milyon 710 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,88, bileşik getirisi yüzde 40,27 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7204, satışta 41,8876 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,6904, satışta 41,8574 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1591, sterlin/dolar paritesi 1,3291 ve dolar/yen paritesi 151,845 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,3 azalışla 61,8 dolardan işlem görüyor.