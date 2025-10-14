ARA
Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 3 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın... SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 1 şirkette de bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi yarın.


Borsada yarın 3 temettü, 1 bedelsiz var (15 Ekim)

Borsa İstanbul'da yarın 3 hissenin fiyatında kar payı, 1 hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

1 LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

LDR TURİZM A.Ş. (LIDER)

Şirket SPK'dan yüzde 400 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15 Ekim olarak açıklandı. Şirket şu açıklamayı yapmıştı:

Şirketimizin 265.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %400 oranında artış ile 660.000.000 TL artırılarak 825.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Payların Devri" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 08.07.2025 tarihinde yapılan başvurunun onaylandığı 09.10.2025 tarih ve 2025/53 numaralı SPK Bülteni'nde duyurulmuştur.

 

2 EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. (EBEBK)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 1 TL, net 0,85 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit Aralık'ta.

 

 

3 GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)

GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (GOKNR)

Şirket pay başına brüt 0,3571428 TL, net 0,3035713 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim.

 

 

4 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ (PLTUR)

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ (PLTUR)

Şirket iki eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7599590 TL, net 0,6459650 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit net 0,3229825 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim, ödeme tarihi 17 Ekim. İkinci taksit Kasım'da.
