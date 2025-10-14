Bugün temettü dağıtan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)
Pay Başına Brüt Temettü: 1,9375 TL
Pay Başına Net Temettü: 1,9375 TL (Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 61,163 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)