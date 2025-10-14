ARA
DOLAR
41,83
0,05%
DOLAR
EURO
48,39
0,03%
EURO
GRAM ALTIN
5568,19
0,78%
GRAM ALTIN
BIST 100
10484,09
-0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Bugün temettü dağıtan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Bugün temettü dağıtan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., bugün temettü ödemesi gerçekleştiren bir hissenin fiyatında, hak kullanımından dolayı düzeltme yapıldığını duyurdu.


Bugün temettü dağıtan bir hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY)

Pay Başına Brüt Temettü: 1,9375 TL
Pay Başına Net Temettü: 1,9375 TL (Şirketimiz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı statüsünde olduğundan gelir vergisi stopaj oranı sıfırdır.)
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 61,163 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL