ARA
DOLAR
41,84
0,06%
DOLAR
EURO
48,71
0,35%
EURO
GRAM ALTIN
5656,47
1,57%
GRAM ALTIN
BIST 100
10312,29
-0,04%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün dört hissenin fiyatında hak kullanımı nedeniyle düzeltme yapıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.


Son Güncellenme:
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 4 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,425 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 49,48 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,3571428 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,3035713 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 21,643 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,3799795 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,3229825 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 23,74 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Ldr Turizm A.Ş. (LIDER) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ldr Turizm A.Ş. (LIDER)

% 400 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 64,90 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL