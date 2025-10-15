Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (15 Ekim)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 4 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK), Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR) ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,425 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 49,48 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (GOKNR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,3571428 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,3035713 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 21,643 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)



Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (PLTUR)

Pay Başına Brüt Temettü: 0,3799795 TL

Pay Başına Net Temettü: 0,3229825 TL

Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 23,74 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Açıklamaya göre, Ldr Turizm A.Ş. (LIDER) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Ldr Turizm A.Ş. (LIDER)

% 400 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı

Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 64,90 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)