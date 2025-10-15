Ailesi 6 kuşaktır çiftçi: Yüzde 50 hibe desteğiyle tesis kurdu

"Tarımda sadece toprakla uğraşırken gıda sanayisine girmiş olmak ve dalında gördüğümüz zeytini yağa dönüştürüp bir de böyle güzel ambalajlı şişelerimize koyduğumuzda çok gurur duyduk. Bu yaptığımız işler, bizlerin geleceğe umut dolu bakmamıza neden oluyor. Daha yürüyeceğimiz çok yol var. Zeytin konusunda uzmanlaştıktan sonra birçok gıda ürününe girmeyi de düşünüyoruz."