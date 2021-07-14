Kişisel egzersizden online psikoloğa, katkısız gıda ürününden adım saymaya kadar pek çok alanda hizmet veren online sağlıklı yaşam girişimlerinin sayısı hızla artıyor. Bu platformlar, hizmet skalalarını genişleterek kısa zamanda yurtdışına açılmanın planlarını yapıyor.

Market alışverişimizi bile online yapmak zorunda kaldığımız bir dönemde özellikle kişisel sağlık hizmetlerini bulunduğumuz yerden almak önem kazandı.

Bu nedenle online sağlıklı yaşam girişimlerinin sayısı hızla artmaya, bu alanda hali hazırda kurulmuş olan start up’lar da büyümeye başladı.

Bu dönemde ilginin oldukça arttığı bu platformlar kullanıcı sayısını her geçen gün artırıyor.

Kişisel egzersiz, online psikolog, katkısız gıda ürünü, adım sayma, dijital hastane, evde kişisel bakım hizmeti gibi pek çok farklı alanda hizmet sunan bu platformlar, hizmet skalalarını genişleterek kısa zamanda yurtdışına açılmanın planlarını yapıyor.

Haberimizde bu alanda hizmet sağlayan 10 sağlıklı yaşam start up’ının büyüme hedeflerini araştırdık.

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