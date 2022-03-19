Opel Türkiye binek ve ticari araçları için mart kampanyasını duyurdu.
- Opel’in açıklamasına markanın yeni modeli Mokka, 554 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
- Crossland, 449 bin 700 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa çıkıyor. ÖTV muafiyetinden faydalanabilen kişiler için sınırlı stoktaki Crossland modelleri için fiyat avantajları var.
- Opel’in hatchback modeli Corsa, 379 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. ÖTV muafiyeti için aynı Corsa için de geçerli.
- Opel, ticari araç ürün ailesinde mart ayına özel satın alma fiyatları ve KOBİ’lere ek çeşitli avantajlar sunduğunu duyuruyor.
- Mart ayında Combo Life’a 399 bin 900 TL’den, Combo Cargo’ya ise 299 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
- Vivaro Cargo 399 bin 900 TL’den, Vivaro City Van ise 479 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yeni Zafira Life 599 bin 900 TL’den başlayan fiyatıyla satışa çıkıyor.
Opel, mart ayında yeni kampanya olanaklarına ek olarak farklı ödeme çözümlerini de sunduğunu duyurdu.
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