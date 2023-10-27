OPET, Eceabat Maydos Karargâhı’nı 100. yıl anısına restore ediyor

Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle tüm istasyonlarını ‘İlelebet’ mesajı içeren poster ve Türk bayrakları ile donatan OPET, Çanakkale Savaşları’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19. Tümen Komutanlığı yaptığı dönemde kullandığı Eceabat/ Maydos Fırka Karargâhını da 100. yıl anısına restore ediyor. Karargâh, 2024 yılında Cumhuriyet’imizin 2. yüzyılına armağan olarak ziyarete açılacak.

Cumhuriyet’in 100. yılını kutlamanın coşkusunu tüm OPET istasyonlarında yaşatmak istediklerini dile getiren OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Müşterilerimiz, bayilerimiz ve tüm Türkiye ile birlikte bağımsızlık, özgürlük ve çağdaşlık yolunun başlangıcı olan Cumhuriyet’imizin ilanının 100. yılını kutlamanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İstiyoruz ki bu coşku istasyonlarımıza gelen herkesi sarsın. Cumhuriyet’imizin 100. yılında Çanakkale Eceabat’ta restorasyonuna başladığımız Maydos Fırka Karargâhını da milletimize armağan etmek istiyoruz. Bu karargâh ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere sahip. Burada yakılan kurtuluş meşalesi, bizi Milli Mücadele’ye ve Cumhuriyet’imizin ilanına taşıdı” değerlendirmesinde bulundu.