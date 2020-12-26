Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, tamamıyla fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka olmak üzere yola çıktıklarını belirterek, “Önümüzdeki 15 sene içerisinde de bizim planlarımız ve programlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda uygulanacak.” dedi. Karakaş, TOGG’un üretim tesisinde son durumu ve üretim planlamasını da anlattı.

Karakaş, Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen “Türkiye İnovasyon Haftası”nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, ihracatın lokomotifi olan otomotiv endüstrisinin içerisinde bulunduğu dönüşüme, bu dönüşümü tetikleyen mega trendlere ve TOGG olarak bu dönüşümün içerisindeki misyona değindi.

Mega trendler açısından dünyada üç değişik ana boyutta dönüşümler olduğunu dile getiren Karakaş, bunların teknoloji boyutunda, sosyal boyutta ve düzenleyici kurumlar boyutunda ele alındığını söyledi.

Karakaş, şöyle devam etti:

“Teknoloji boyutuna baktığımız zaman; elektrikli otomobiller, özellikle batarya teknolojilerindeki gelişmeler, bağlantılı teknolojilerdeki gelişmeler yani nesnelerin internetinin otomobilin içerisinde yaygın kullanımı ve bununla beraber sensörlerle, kameralarla birleştirdiğimiz zaman otonom sürüşün daha yakınlara geldiğini görüyoruz. Bunların hepsini yine sosyal hayatımız açısından baktığımız zaman, dijitalleşmenin de yine nesnelerin interneti ile beraber yayılımı bizi daha akıllı evlere alıştırıyor, akıllı cihazlara alıştırıyor ve akıllı şehirlerdeki akıllı yaşam alanlarını oluşturuyor. Bunun yanında her geçen gün artan çevre bilinci ve paylaşım ekonomisinin günümüzdeki ağırlığı, yaşantımızda belli başlı değişiklikler oluşturuyor. Peki, bu fırsatları gören düzenleyici kurumlar neler yapıyor? Her şeyden önce korumacılık şemsiyesi altında faaliyet gösteriyorlar ve bunu yaparken de özellikle çevre ve emisyon standartlarını daha da sıkılaştırarak yön veriyorlar.”

OTOMOTİV DÜNYASI YAVAŞ YAVAŞ EL DEĞİŞTİRİYOR *

Bunların hepsi birleştirildiğinde akıllı binalarla, akıllı evlerle ve akıllı ulaşım, akıllı altyapılarla birleştirildiğinde otomobilin her geçen gün daha fazla bir yaşam alanına dönüştüğünü gördüklerini vurgulayan Karakaş, şunları kaydetti:

“Yaşam alanına dönüşüyor olmasını hemen rakamlara vuralım ki; buradaki değişimi daha net anlayalım. Biz özellikle otomobil dünyasının, otomotiv endüstrisinin ciro gelişimine, gelir gelişimine, yani 4 trilyondan 6 trilyon dolara giderken geçtiği yolculuğuna ama bundan da önemlisi sektörün kar havuzundaki değişime değinmek istiyoruz. 2018’e baktığımız zaman klasik otomotiv dünyasının toplam kar havuzundaki payı yüzde 99. Bu 2025 yılında yüzde 83’e, 2035 yılında da yüzde 60’lara geriliyor. Şunu de hepimiz biliyoruz; otomobil dünyası küresel boyutta en fazla rekabete maruz kalan sektörlerin başında geldiği için buradaki karlılıkların tek basamaklı hanelerde, hatta yüzde beş olduğu zaman iyi boyutlarda diyoruz.

YENİ OYUNCULAR YENİ KARLI ALANLARDA *

Bunun yanında özellikle yeni teknolojilerle beraber gelen, talep bazlı mobilite, yeni iş modellerinden kaynaklanan veri bazlı iş dünyası hem çift basamaklı karlılıkla ilerliyor, hem de çok hızlı bir şekilde büyüyor. Kısacası biz bu resme baktığımızda otomotiv sektörünün kar havuzlarının değiştiğini, yeni karlı alanların da şu ana kadar olmayan yeni oyuncular tarafından daha çok hayata geçtiğini görüyoruz. Kısaca biz ‘otomotiv dünyası yavaş yavaş el değiştiriyor’ diyoruz. İşte tam burada bizlere de TOGG olarak bir fırsat doğuyor çünkü oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Oyunun kuralları değişiyor. Müşteri beklentileri değişiyor, müşteri beklentilerinin değişmesinin altında mega trendlerden kaynaklanan otomobilin akıllı bir cihaza dönüşmesi yatıyor. Akıllı bir cihaza dönüşen otomobil, hepimiz için bir yaşam alanına dönüşüyor.”

DOĞUŞTAN ELEKTİRKLİ İLK SUV ÜRETİCİSİ OLMAK İSTİYORUZ *

Gürcan Karakaş, Avrupa’da klasik OEM otomobil üreticisi olmayan, doğuştan elektrikli ilk otomobil üreticisi olmayı hedeflediklerini belirterek, “Her şeyden önce tamamıyla fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 bize ait, ülkemize ait küresel bir marka olmak üzere yola çıktık. Bunu yaparken de en yeni teknolojiyi kullanmak, tasarlarken başından itibaren bir akıllı cihaz olarak tasarlamak, herhangi bir içten yanmalı araçtan dönüştürme değil, doğuştan elektrikli olarak, doğuştan tertemiz olarak tasarlamak ve sadece iç pazarımızı değil küresel rekabeti de iyi düşünerek, öngörerek planlamak. Bunu yaparken kendimize şöyle bir hedef koyduk; Avrupa’da klasik OEM otomobil üreticisi olmayan, doğuştan elektrikli ilk SUV üreticisi olmak. Bu hedefimiz doğrultusunda da adım adım ilerliyoruz.” dedi.

TESİSTE HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILDI? *

Gürcan Karakaş, otomobilin üretileceği tesise ilişkin değerlendirmesinde şunlara dikkati çekti:

Endüstri 4.0’ın ve daha sonrasının getireceği akıllı bir fabrikadan bahsediyoruz. Ve bunu yaparken de hepsinin çevreye duyarlı bir şekilde kurgulanıp uygulamasını yapıyoruz. Bunun altını açmak istiyorum; çevreye duyarlılık bizim açımızdan şudur; Herhangi bir kanuni sınır değil bizim sınırlarımızı belirleyen, bizim sorumluluklarımız. Örnek vereyim; boyahanemizin salımını yaptığı uçucu organik bileşenler Türkiye sınırlarının 9’da 1’i, Avrupa sınırlarının ise 7’de 1’i. Bunu çok paramız olduğu için yapmıyoruz. Bunu biz geleceğimize, çocuklarımıza borçlu olduğumuz için yapıyoruz ve o nedenle de gururluyuz. Şu ana kadar tesisimizin inşası ile ilgili neler yaptık diye sorulduğunda öncelikle Marmara Bölgesi’nde olduğumuz için, altı profesörümüzün destekleri doğrultusunda zemin güçlendirme çalışmaları yapıyoruz. 18 Temmuz’da inşaata başladığımızdan bu yana toplamda 22 bin 800’ün üzerinde zemin güçlendirme kolonu ürettik. Aşağı yukarı 1.500 metrekare olan bir gökdelenin 50 katını düşünün, bunun üç tanesini biz beton kullanım açısından zemini güçlendirmek üzere kullandık.”

BATARYA KONUSU *

Elektrikli otomobilin bataryasının üretimin başlangıcından itibaren yerli olacağını belirten Karakaş, “Bu konuyu çok önemsiyoruz. Elektrikli araçlarda en önemli teknolojilerden ve değer olarak da baktığımızda en önemli komponentlerden bir tanesi batarya ve etrafında oluşan değerdir. Bu nedenle biz bir senenin üzerinde süren görüşmelerimizi, dünyanın batarya konusunda en iyilerinden olduğunu düşündüğümüz Farasis firması ile beraber yapmaya karar verdik. Bunun için de bir niyet mektubu hazırladık, kamuoyuna da duyurduk ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu niyet mektubu çerçevesinde oluşacak olan ortak girişimi şekillendiriyoruz. Bu şu anlama geliyor; artık sadece bir otomobilin bataryasının üretimi değil, otomobil uygulamaları haricinde, özellikle enerji depolama çözümlerinde, konut alanlarında kullanılabilecek ürünler üretmek üzere, daha da önemlisi belli bir olgunluğa geldikten sonra ki başından itibaren onu da planlıyoruz, bunun Ar-Ge’sini de ülkemizle beraber ortak girişimle yaparak planlıyoruz. Batarya dünyası Avrupa’da kaç ülkede benzer şekilde yapılabiliyor diye bakarsak, bir elin beş parmağını geçmez bu boyutta yapılması.” dedi.

ÖNCE C SEGMENTİ SUV, SONRA SEDAN VE HATCHBACK *

TOGG projesinin geleceğinde neler olduğunu da anlatan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yılda 175 bin aracın üretilebileceği bir tesisi tamamlıyoruz. Bu tesisimiz toplam 1,2 milyon metrekare üzerine 230 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesis. Bu tesisimizde ilk üretime çıktığımız zaman C segmenti bir SUV ile ve arkasından da Sedan ve Hatchback modelleri ile devam edeceğiz. Daha sonra şehirleşmenin ülkemizde de daha hızlı yayılmasıyla, B segmentinde bir SUV’un ve yine C segmentinde bir hafif ticari aracın da oluşabileceği çok amaçlı araçtan yola çıkarak bütün planlarımızı yaptık.

Biz yola çıktığımızda her şeyde yaptığımız gibi dünyanın bu konudaki en iyileri kimse, ki bu durumda strateji partnerimizi belirleyerek yaptık bunu, 20’ye yakın şirketi kıyaslayarak, ‘böyle bir işe başlanırsa hangi kriterlere bakmak gerekir?’, ‘başarı faktörleri nedir?’, bunları inceleyerek yola çıktık. Her halükarda tüketicinin seçim basketine girebilecek bir portföyün oluşturulup ve bunun başından itibaren deklare edilip yola çıkılması gerektiğini gördük.

Yine bu kriterlerin içerisinde fikri mülkiyet hakkının tamamıyla bizde olması gerektiğini gördük. Çünkü bu daha önce bahsetmiş olduğum esnekliklerin yanında aynı zamanda yetkinliklerin geliştirilerek, mobilite ekosistemi çerçevesinde teknolojilerin ve uygulamaların bir sonraki seviyelere getirilebilmesi için müthiş bir ivme ve hız kazandırmakta. Dolayısıyla önümüzdeki 15 sene içerisinde de bizim planlarımız ve programlarımız, hedeflerimiz doğrultusunda uygulanacak.”