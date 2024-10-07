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Otomotiv ihracatında 9 aylık rekor: En çok satış bu 5 ülkeye

Otomotiv endüstrisi, Ocak-Eylül 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artışla 26 milyar 933 milyon 806 bin dolara ulaşarak, sektörel bazda tüm zamanların en yüksek 9 aylık ihracatını gerçekleştirdi.

07 Ekim 2024 | 11:35
Son Güncellenme: 07 Ekim 2024 | 11:40
Otomotiv ihracatında 9 aylık rekor: En çok satış bu 5 ülkeye

Son dönemlerde küresel otomotiv üreticilerinin özellikle Avrupa pazarına yakınlığı ve iş gücü potansiyeli sebepleriyle ana güzargahı haline gelen Türkiye'de sektörün ihracat rakamlarındaki artış dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 artarak 192 milyar 808 milyon 449 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin otomotiv ihracatı, Ocak-Eylül 2024'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış göstererek 26 milyar 933 milyon 806 bin dolar oldu. Eylül ayında da sektörün ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9 yükselişle 3 milyar 406 milyon 665 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisinin ihracatının toplam ihracattaki payı da yüzde 16,2 olarak hesaplandı.

Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 181,6 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 7,4 milyon dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 15,7 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi, 11 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 25,2 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotiv endüstrisinde en fazla ihracat 3,6 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 3,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3 milyar dolarla Fransa, 2,5 milyar dolarla İtalya ve 1,8 milyar dolarla İspanya takip etti.

Birleşik Krallık ihracat artışında zirvede yer aldı. Ocak-eylül döneminde otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 796,7 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 220,4 milyon dolarla Romanya, 220 milyon dolarla İtalya, 212,9 milyon dolarla Slovenya, 125,6 milyon dolarla ABD izledi.

Otomotiv endüstrisi, Slovenya'ya 1,2 milyar dolarlık, ABD'ye 886 milyon dolarlık, Romanya'ya 819,7 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'nden

İl bazında bakıldığında, yılın 9 ayında otomotiv sektöründe en fazla ihracat 6,9 milyar dolarla Kocaeli'nden gerçekleşti. Söz konusu dönemde, İstanbul'dan 6,1 milyar dolar, Bursa'dan 5,3 milyar dolar, Sakarya'dan 4,1 milyar dolar, Ankara'dan 1,1 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

Otomotiv ihracatı salgın öncesindeki seviyesini yukarı taşıdı

Salgın etkileriyle 2019 ve 2020 yılarında gerileyen otomotiv ihracatı, dünya genelinde normalleşme sürecinin başlamasıyla hızlı toparlanma gösterdi.

2019'un ocak-eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 düşüşle 22,5 milyar dolar olan otomotiv dış satımı, 2020'nin 9 aylık periyodunda da yüzde 24 azalış göstererek 17,1 milyar dolara inmişti.

Sektörün dış satımı daha sonra toparlanarak 2021'in aynı döneminde ise yüzde 24 kazançla 21,2 milyar dolara çıktı.

Otomotiv ihracatı, salgının etkilerinin önceki yıllara göre daha az hissedildiği 2022 Ocak-Eylül döneminde yüzde 5,1 artışla 22,3 milyar dolara, 2023'ün aynı döneminde yüzde 14,8 yükselişle 25,6 milyar dolara ulaştı. Bu yıl da yüzde 5,3 artış göstererek 26 milyar 933 milyon 806 bin dolara yükseldi.

TİM verilerine göre, bu yılın ve geçen yılın ocak-eylül döneminde otomotiv endüstrisinin ihracat verileri şöyle:

    
 1 OCAK - 30 EYLÜL (Bin dolar)
ÜLKE20232024DEĞ. (yüzde)
ALMANYA3.605.807,143.592.554,28-%0,4
BİRLEŞİK KRALLIK2.378.293,293.175.041,27%33,5
FRANSA3.234.399,312.955.521,35-%8,6
İTALYA2.235.000,152.454.977,12%9,8
İSPANYA1.771.295,081.782.510,38%0,6
POLONYA1.298.929,611.292.465,47-%0,5
SLOVENYA1.024.968,601.237.842,23%20,8
BELÇİKA997.334,65986.207,85-%1,1
ABD760.429,69885.979,70%16,5
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