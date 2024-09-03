Otomotiv pazarında ağustosta sınırlı büyüme

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ağustos ayı "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı" bülteni yayınlandı.

2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı %0,2 oranında arttı. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 oranında artarak 762.152 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde geçen yıla göre %3,0 oranında artarak 605.639 adet, hafif ticari araç pazarı ise %9,5 azalarak 156.513 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Ağustos ayında %0,8 ,otomobil pazarı %0,23, hafif ticari araç pazarı ise %2,6 oranında arttı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 artarak 90.134 adet oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları %0,23 artarak 69.288 adet olurken, hafif ticari araç pazarı %2,6 artarak 20.846 adet oldu.

10 yıllık değerlendirme

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %48,9 arttı.

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %51,4 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre %41,3 arttı.

Gövde, motor ve yakıt tiplerine göre satışlar

Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın %87,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 337.348 adetle %55,7 pay, B segmenti otomobiller 186.958 adetle %30,9 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%55,5 pay, 335.895 adet) oldu. SUV otomobilleri, %26,3 pay ve 159.181 adet satış ile Sedan, %17,1 pay ve 103.604 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 388.609 adetle %64,2 pay, hibrit otomobil satışları 94.790 adetle %15,7 pay, dizel otomobil satışları 66.754 adetle %11 pay, elektrikli otomobil satışları 51.144 adetle %8,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 4.342 adetle %0,7 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %130,8 artarak %7 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %13,5 azalarak %1,4 pay aldı.

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1600cc altındaki otomobil satışları %7,7 azalarak %75,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %1,7 azalarak %0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %14,1 azalarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 159.289 adetle %26,3 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 157.609 adetle %26 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 547.745 adetle %90,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 57.894 adetle %9,6 pay aldı.