ARA
Bist 100
8776,7
1,28%
Bist 100
Dolar/TL
30,5592
0,1614%
Dolar/TL
Euro/TL
32,859
-0,162%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0742
-0,4103%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1988,17
-0,73%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Otoyollarda yeni dönem: Gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor

Otoyollarda yeni dönem: Gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor

Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardaki 106 gişeden 20'si Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldü. Kalan 86 noktada daha sistem devreye alınacak.

05 Şubat 2024 | 14:58
Otoyollarda yeni dönem: Gişesiz, bariyersiz ulaşıma geçiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu dün yaptığı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğünün işlettiği otoyollardaki toplam 106 gişeden 20'sinin Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürüldüğünü, kalan 86 noktada daha sistemin devreye alınarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişini sağlayacaklarını bildirdi. İşte Uraloğlu'nun yeni sistemle ilgili paylaştığı bilgiler:

1 SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ

SERBEST GEÇİŞ SİSTEMİ Uraloğlu yaptığı yazılı açıklamada, gişe şerit seçme zorunluluğu ve hız düşümü nedeniyle gişeler öncesinde oluşan trafik akış düzensizliğini ortadan kaldırmak amacıyla Serbest Geçiş Sistemi'ne geçtiklerini belirterek, "Trafik akışının kesintisiz devam etmesi için otoyollarda gişesiz ücret toplanmasını sağlayan Serbest Geçiş Sistemi’ni Türkiye genelinde bulunan toplam 106 adet gişenin 20'sinde hayata geçirdik. 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

2 İSTANBUL'DA NELER YAPILACAK?

İSTANBUL'DA NELER YAPILACAK? Uraloğlu, İstanbul'da sistemle ilgili yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

3 Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik

Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik "Göz bebeğimiz İstanbul'da en büyük problemlerden biri trafik dedik ve bu noktada ne yapılması gerekiyorsa yapmak için kolları sıvadık. Gişelerde ödeme alma noktasında yaşanan trafik problemini takip ettik. Arkadaşlarımızla 'bu noktada neler yapabiliriz' diye çalışmalar yaptık ve Serbest Geçiş Sistemi'ni devreye almaya karar verdik."

4 İSTANBUL'DA 5 BÖLGE DAHA

İSTANBUL'DA 5 BÖLGE DAHA Uraloğlu, saha düzenleme çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Daha önce trafiğin hızını düşürmek amacıyla gişelerden geçiş sağlarken artık bu uygulama yerini serbest geçişe bırakıyor. Böylece bu bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçiyoruz. 6 adedi İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde 20 noktada Serbest Geçiş Sistemi dönüşüm çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un 5 farklı gişe bölgesinde daha uygulamayı planlıyoruz ve ihale hazırlıklarına devam ediyoruz. Böylece trafik akışına da hız katmayı amaçlıyoruz."

5 İSTANBUL'DA HANGİ YENİ NOKTALAR DÖNÜŞECEK?

İSTANBUL'DA HANGİ YENİ NOKTALAR DÖNÜŞECEK? Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy ve Şekerpınar'ı gişelerini Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürdüklerini bildiren Uraloğlu, "Yakın zamanda dönüştüreceğimiz noktalar ise Gebze, Samandıra, Ispartakule, Avcılar, Hadımköy olacak." değerlendirmesinde bulundu.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1988,17 -0,73%
  • ALTIN ONS 2023,59 -0,79%
  • BIST 100 8776,7 1,28%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,624 0,214%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35234 0,48596%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,65 -0,4691%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,5592 0,1614%
  • EURO/DOLAR 1,0742 -0,4103%
  • EURO/TURK LIRASI 32,859 -0,162%
  • STERLIN/DOLAR 1,25379 -0,78342%
Günün En Çok Okunanları
Emtia piyasası 2024'e nasıl başladı?
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Powell'dan faiz indirimi mesajı: 'Yapabileceğimiz en iyi şey...'
Powell'dan faiz indirimi mesajı: 'Yapabileceğimiz en iyi şey...'
Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı, fiyatı duyuruldu
Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı, fiyatı duyuruldu
Yeni TCMB yönetiminden, TL zorunlu karşılıklara faiz kararı
GERİ
İLERİ
Emtia piyasası 2024'e nasıl başladı?
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Zuckerberg ne kadar temettü alacak?
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Powell'dan faiz indirimi mesajı: 'Yapabileceğimiz en iyi şey...'
Türkiye'de satılan 375 hibrit otomobil ve güncel fiyat listesi: En ucuzu 815 bin 200 TL
Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Powell'dan faiz indirimi mesajı: 'Yapabileceğimiz en iyi şey...'
Yenilenen Toyota Corolla satışa çıktı, fiyatı duyuruldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL