Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkan Yardımcısı, FİBA Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, “Perakende tarafının muhtemelen 3 yıl içinde gelmesini hedeflediğimiz online satış boyutunu 1 yılda yakalamış durumdayız. Perakende tarafında toplam satışlarımızın yüzde 30’u online’a geçmiş durumda” dedi.

Özyeğin, TÜSİAD tarafından düzenlenen Dijital Türkiye Konferansı kapsamında, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi İrem Oral Kayacık’ın moderatörlüğünde düzenlenen “FireSide Chat”e katıldı.

Zirvenin isminde de yer aldığı gibi artık oyunun kurallarının değil kendisinin değiştiğini belirten Özyeğin, bir kaç sene önce konuşulan şeylerin ötesinde gündemlerin oluştuğunu söyledi.

Artık geçmişe göre bambaşka şeylerin ele alındığına işaret eden Özyeğin, şunları kaydetti:

“Artık startup iş birliği yapmak bir seçimden ziyade, nasıl hangi yöntemlerle yapılacağının konuşulduğu bir aşamaya geldi. Hepimiz için gündem olan bu. Bu bağlamda artık bütün inovasyon startuplarla oluyor. Gelişen teknoloji ve yeni iş modeli oluşturma noktasında tüm inovasyon, yenilik kaynağı buradan geliyor.

Kendi içinizde bir ürün geliştiriyor olsanız da yine startuplarla iş birliği yaparak bunu yapabiliyorsunuz. Bizim de hem dijitalleşme tarafında tüm iş modelimizi oluşturma, hem perakende-bankacılık gibi farklı sektörlerde ürün geliştirmeden dağıtım kanallarına kadar, tüm sistemimiz inovasyon üzerine kurulmuş durumda.”

Murat Özyeğin, Özyeğin Üniversitesi’nde kuruluşundan beri varolan Girişimcilik Merkezi’nin geçirdiği dönüşüme işaret ederek, zaman içinde burada bir takım girişimlere geçmişteki gibi katkı sağlanması, yatırım bulunması gibi konuların değil de ticaretleşme noktasında kurumlarla iş birlikleri konusunun daha fazla gündemlerinde olduğunu anlattı.

“Ziyaretçimizin satışa dönüş oranları yüzde 30’lar oranında arttı”

Şirkette yaşanan hızlı değişim hakkında da bilgi veren Özyeğin, perakende tarafının muhtemelen 3 yıl içinde gelmesini hedefledikleri online satış boyutunu 1 yılda yakaladıklarını dile getirdi.

Özyeğin, perakende tarafında toplam satışların yüzde 30’unun online’a geçtiğini aktararak, şunları söyledi:

“1-1,5 yıla yaymayı planladığımız bir takım projelerimiz vardı, mağazalarımızın stoklarının online’a başlanması gibi. IT’ci arkadaşlarımız bu projeye 1-1,5 yıllık süre biçiyorlardı ama bir girişimciyle iş birliği yaparak bu işi 3 ayda bitirmiş durumdalar. Bütün bu farklı pazarlama teknikleri, farklı girişimcilerden aldığımız desteklerle pazarlama faaliyetlerimizin çok daha etkin olmasını sağlayabildik. Ziyaretçimizin satışa dönüş oranları yüzde 30’lar oranında arttı. Pazarlamaya harcadığımız bir rakamın geri dönüşü 1 yıl önceye göre çok daha verimli.”

Bütün bu gelişmelerin iş birlikleri sayesinde oluştuğuna işaret eden Özyeğin, bu iş birliklerin durmaksızın devam ettiğini anlattı.

Özyeğin, Türk girişimcilerin başarı ve potansiyelinin altını çizerek, “Türkiye’nin 2020 yılı çok hızlı geçti. Girişimcilik ekosisteminde Getir’de bu yılın ilk büyük haberi oldu. Bizim Getir’deki yatırımımız mütevazı bir yatırım ama Getir hikayesi mütevazi bir hikaye değil. Dünyaya açılan bir hikayeye dönüşüyor. Bu girişimcinin, Türk girişimcisinin dünyada ne yapabileceğini göstermek adına müthiş bir yolculuğa çıktığına inanıyorum. Bu hikayenin küçük de olsa bir parçası olduğumuz için mutlu ve gururluyuz.” diye konuştu.