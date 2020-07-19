Koronavirüs pandemisi tatil tercihlerinde de değişikliğe yol açıyor. Pandemi sürecinin gözdeleri arasında karavan da var. Arama motoru google’da da karavan aramalarının arttığı görülüyor. İzole, insanlardan uzak bir tatil yapmak isteyenler nedeniyle karavana yönelik ilgi arttı. İstanbul Life karavanla ilgili mini bir rehber hazırladı. Karavan nasıl kiralanır, karavan kiralarken nelere dikkat edilmeli? Karavan kiraları ne kadar sorusuna yanıt aranan rehberde kendi karavanını yapmak isteyenler ya da karavanda yaşamayı düşünenler için de öneriler var. İşte yanıtlar:
KARAVAN NASIL KİRALANIR? KARAVAN KİRALARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? *
Turmobil Pazarlama Direktörü Can Topçu, karavan kiralamayı düşünenler için şu önerilerde bulunuyor:
- Öncelikle hangi bölgeye seyahat edeceğiniz ve hangi alanlarda konaklama yapacağınız çok önemli.
- Örneğin çekme karavan ile gidebileceğiniz yerlerle motokaravanla gidebileceğiniz yerler arasında farklılıklar var. Bu açıdan yeni nesil karavanlar ve bu sene en çok talep gören aracımız 4×4 L200 Crawler gidebileceği yerler, kullanım kolaylıkları açısından inanılmaz avantajlı.
- İkinci önemli bir noktaysa kapasite ve karavanların özellikleri açısından iyi analiz edilmesi. Kullanım koşulları, kapasite, teknik özellikler hepsi bir arada değerlendirilmeli.
KARAVAN KİRALARI NE KADAR? *
- Caretta: 325 TL
- IZZ428: 500 TL
- L200: 625 TL
KARAVAN NASIL YAPILIR? NE KADARA MAL OLUR? *
Rehberde Gökalp Saplı karavanda yaşanır mı sorusuna yanıt veriyor. Altay Özcan karavanda yaşamanın artı ve eksilerini anlatıyor.
Kendi karavanını yapan beden eğitimliği öğrencisi Süleyman Yücetaş ise karavan nasıl yapılır? Kaç liraya mal olur sorusunu yanıtlıyor. 5 ayda bir minibüsü karavana çeviren Yücetaş, işin püf noktalarını anlatıyor. Yücetaş, “İlk olarak 1971 model Volkswagen ile Ege ve Akdeniz turuna çıktım. Çeşitli koylarda ve kamp alanlarında konaklayarak yaklaşık 20 gün gezdim. Bu turla birlikte bir karavanına sahip olmaya karar verdim. Aracımı satıp ufak bir minibüsle karavan restorasyonuna başladım. Eski bir araç olduğu için bakımları, yeni boyası, iç dizaynı yaklaşık 5 ay sürdü” diyor. Yücetaş karavan yapma maliyetlerini de anlatıyor.
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