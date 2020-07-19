Koronavirüs pandemisi tatil tercihlerinde de değişikliğe yol açıyor. Pandemi sürecinin gözdeleri arasında karavan da var. Arama motoru google’da da karavan aramalarının arttığı görülüyor. İzole, insanlardan uzak bir tatil yapmak isteyenler nedeniyle karavana yönelik ilgi arttı. İstanbul Life karavanla ilgili mini bir rehber hazırladı. Karavan nasıl kiralanır, karavan kiralarken nelere dikkat edilmeli? Karavan kiraları ne kadar sorusuna yanıt aranan rehberde kendi karavanını yapmak isteyenler ya da karavanda yaşamayı düşünenler için de öneriler var. İşte yanıtlar:

KARAVAN NASIL KİRALANIR? KARAVAN KİRALARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? *

Turmobil Pazarlama Direktörü Can Topçu, karavan kiralamayı düşünenler için şu önerilerde bulunuyor:

Ö ncelikle hangi b ö lgeye seyahat edece ğ iniz ve hangi alanlarda konaklama yapaca ğ ınız ç ok ö nemli.

Ö rne ğ in ç ekme karavan ile gidebilece ğ iniz yerlerle motokaravanla gidebilece ğ iniz yerler arasında farklılıklar var. Bu a ç ıdan yeni nesil karavanlar ve bu sene en ç ok talep g ö ren aracımız 4×4 L200 Crawler gidebilece ğ i yerler, kullanım kolaylıkları a ç ısından inanılmaz avantajlı.

İ kinci ö nemli bir noktaysa kapasite ve karavanların ö zellikleri a ç ısından iyi analiz edilmesi. Kullanım ko ş ulları, kapasite, teknik ö zellikler hepsi bir arada de ğ erlendirilmeli.

KARAVAN KİRALARI NE KADAR? *

Caretta: 325 TL

IZZ428: 500 TL

L200: 625 TL

KARAVAN NASIL YAPILIR? NE KADARA MAL OLUR? *

Rehberde Gökalp Saplı karavanda yaşanır mı sorusuna yanıt veriyor. Altay Özcan karavanda yaşamanın artı ve eksilerini anlatıyor.

Kendi karavanını yapan beden eğitimliği öğrencisi Süleyman Yücetaş ise karavan nasıl yapılır? Kaç liraya mal olur sorusunu yanıtlıyor. 5 ayda bir minibüsü karavana çeviren Yücetaş, işin püf noktalarını anlatıyor. Yücetaş, “İlk olarak 1971 model Volkswagen ile Ege ve Akdeniz turuna çıktım. Çeşitli koylarda ve kamp alanlarında konaklayarak yaklaşık 20 gün gezdim. Bu turla birlikte bir karavanına sahip olmaya karar verdim. Aracımı satıp ufak bir minibüsle karavan restorasyonuna başladım. Eski bir araç olduğu için bakımları, yeni boyası, iç dizaynı yaklaşık 5 ay sürdü” diyor. Yücetaş karavan yapma maliyetlerini de anlatıyor.

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