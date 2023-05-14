Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy sayım işlemleri devam ediyor. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan seçimlerin ikinci tura kalmasını büyük ihtimal olarak gördüklerini duyurdu. Öte yandan Oğan'ın twitter hesabından yaptığı 'Payız is coming' paylaşımı sonrası Payız kelimesinin anlamı merak konusu oldu.

“Payız” is coming… — Dr. Sinan Oğan (@DrSinanOgan) May 14, 2023

PAYIZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu'nun Derleme Sözlüğü'ne (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü) göre Payız kelimesi şu anlamlara geliyor:

payız

Sonbahar.

*Iğdır Kars

*Kilis Gaziantep

Kerkük

Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü

payız

Sonbahar

Arpaçay - Kars

Arpaçay Köylerinden Derlemeler

Selahattin Olcay - Ahmet B. Ercilasun - Ensar Aslan

Ankara,Türk Dil Kurumu,1988

398 s.

payız

Güz mevsimi

Kars

Kars İli Ağızları-Ses Bilgisi

Ahmet B. Ercilasun

Ankara,Türk Dil Kurumu,2002

386+8 s.