Türkiye bugün sandık başına gitti. Oy sayım işlemleri devam ediyor. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan seçimlerin ikinci tura kalmasını büyük ihtimal olarak gördüklerini duyurdu. Öte yandan Oğan'ın twitter hesabından yaptığı 'Payız is coming' paylaşımı sonrası Payız kelimesinin anlamı merak konusu oldu.
PAYIZ NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu'nun Derleme Sözlüğü'ne (Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü) göre Payız kelimesi şu anlamlara geliyor:
payız
Sonbahar.
*Iğdır Kars
*Kilis Gaziantep
Kerkük
Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü
payız
Sonbahar
Arpaçay - Kars
Arpaçay Köylerinden Derlemeler
Selahattin Olcay - Ahmet B. Ercilasun - Ensar Aslan
Ankara,Türk Dil Kurumu,1988
398 s.
payız
Güz mevsimi
Kars
Kars İli Ağızları-Ses Bilgisi
Ahmet B. Ercilasun
Ankara,Türk Dil Kurumu,2002
386+8 s.