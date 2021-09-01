PCR testi zorunluluğu ne zaman başlıyor, kimlere zorunlu olacak? soruları yanıt buldu. İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine yüz yüze eğitim öncesi “PCR Testi Zorunluluğu” konulu genelge gönderildi. Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte ya da şehirler arası toplu taşıma araçlarını kullanma sırasında istenilecek PCR negatif testi 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

PCR TESTİ KİMLER İÇİN ZORUNLU OLACAK?

Genelgede, başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmalarının isteneceği, PCR testi sonuçlarının okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacağı belirtildi.

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülmesi ve salgının olumsuz ekonomik ve sosyal etkilerinin tamamen bertaraf edilerek kalıcı ve sürdürülebilir normalleşmenin sağlanmasında, aşılamanın büyük önem taşıdığına vurgu yapılan genelgede, aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilmesi istendi.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genelgede, 6 Eylül Pazartesi’den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca 24 Ağustos 2021’de yayımlanan “Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi”nde öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi istenildiği hatırlatılan genelgede, şu bilgilere yer verildi: