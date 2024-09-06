Perakende devi 39 milyar dolarlık teklifi reddetti

Market devi 7-Eleven'ın ana şirketi Japan’s Seven & i Holdings, Kanadalı bir rakibinden gelen yaklaşık 39 milyar dolarlık devralma teklifini, şirketin teklifin “değerinin çok altında” olduğunu savunarak reddetti. Satış gerçekleşseydi bu satın alma muhtemelen bir Japon şirketinin en büyük yabancı devralımı unvanını elde edecekti.

7-Eleven, 13.000'i ABD'de ve 22.000'i Japonya'da olmak üzere 19 farklı ülkede 84.000'den fazla mağazaya sahip. Alimentation Couche-Tard ise Kuzey Amerika ve Avrupa'da 16.000'den fazla Couche-Tard ve Circle K mağazası işletiyor

Japon grup Cuma günü teklif sahibi Couche-Tard'a bir mektup göndererek hisse başına 14.86 dolarlık nakit anlaşma teklifinin “hissedarların ve diğer paydaşların çıkarlarına uygun olmadığını” belirtti.

nakit anlaşma teklifinin “hissedarların ve diğer paydaşların çıkarlarına uygun olmadığını” belirtti. Seven & i, ayrıca satın almanın ABD'deki düzenleyici kurumlar tarafından rekabet soruşturmalarının başlatılmasına yol açacağına inandığını da aktardı.

