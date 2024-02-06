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Peugeot, Şubat ayı kampanyasını duyurdu

Peugeot Şubat ayına ilişkin kredi seçeneklerini duyurdu. İşte markadan yapılan açıklamanın detayları...

06 Şubat 2024 | 17:45
Peugeot, Şubat ayı kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye'nin açıklamasına göre yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde çeşitli kredi seçenekleri bulunuyor. Açıklama şöyle:

1 308

308 Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308 ve E-308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

2 Yeni 508

Yeni 508 Bireyel müşterilere Allure donanımında 165 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0, sadece tüzel müşterilere ise GT donanımlı versiyona 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli, kredi seçenekleri sunuluyor.

3 5008

5008 Peugeot SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 300 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

4 408

408 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

5 2008

2008 SUV tasarımıyla yeni 2008 ve E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

6 3008

3008 Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşterilerde ise GT donanımında 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

7 208

208 Peugeot 208 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.

8 Ticari araçlar

Ticari araçlar PEUGEOT Rifter 135 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
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